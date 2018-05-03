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Sel nedeniyle yemek yedikleri lokantada mahsur kaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 18:11 | Son Güncelleme

ERZURUM'da 10 dakikalık sağanak, sele neden oldu.

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da 10 dakikalık sağanak, sele neden oldu. Birçok işyerini su bastı. Yemek yiyen bir aile lokantada mahsur kaldı.

Bugün öğlen saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu kısa sürede cadde ve sokakları göle çevirdi. Merkez Palandöken ilçesinde birçok iş yerini su bastı. İş yeri sahipleri ve çalışalanları ellerine kova ve süpürge alarak suyu boşaltmaya çalıştı. Yağmur öncesi yemek için lokantaya gelen Çalmaşur ailesi, yağmur suları nedeniyle uzun süre dışarı çıkamadı. Çalışanlar temizlik yaparken Çalmaşur ailesi de çay içti. Daha sonra lokantadan ayaklarına poşet geçirek çıkıp araçlarına binen Taner Çalmaşur, "Biz lokantaya girerken aninden yağmur başladı. Tam yemeğimizi yiyeceğimiz sırada lokatayı sel bastı. Çok korttuk, daha sonra itfaiye ekipleri gelip suyu çektiler. İş yeri çalışanları da temizlik yaptı. Bizde lokantada mahsur kaldık" diye konuştu.

Sel nedeniyle karayollarında hasar oluştu, bazı otomobiller arızalandı.

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü sabah yaptığı yazılı açıklamada bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak ve gök gürültülü yağışın etkili olacağını açıklamıştı.

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