Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERi’nin Bünyan ilçesinde etkili olan şiddetli yağmurun neden olduğu sel, parke taşlarını yerinden söktü.
Bünyan ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, sele neden oldu. Yağış nedeniyle bazı evlerde su baskını yaşandı. Sel suları, Yeni Süksün ve Güllüce mahallerinde yoldaki parke taşlarını yerinden söküp, sürükleyerek farklı noktalara taşıdı. Yollarda da çökmeler, çukurlar ve derin yarıklar oluştu. Tarım alanları ve bahçeler su altında kaldı.
Bölgede incelemede bulunan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, çiftçilerin zararının büyük olduğunu ifade ederek, “Yaşanan sel felaketinde zarar gören tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hamdolsun can ve mal kaybı yaşamadık. İnşallah yaşanan bu afetin yaralarını en kısa zamanda hep birlikte saracağız" dedi.
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