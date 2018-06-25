Sel suları köprüyü yıktı, karayolu ulaşıma kapandı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı. Üzerinden Erzurum- Artvin karayolunun geçtiği köprü sel suları nedeniyle yıkılırken, yol trafiğe kapandı, onlarca araç mahsur kaldı.
Oltu'da bugün öğle saatlerinde başlayan, zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle saat 17.30 sıralarında İriağaç Mahallesi'nden geçen dere taştı. Sel suları derenin istinat duvarı ile üzerinde kurulu bulunan köprünün yıkılmasına neden oldu. Oltu ilçesi ile Artvin'i birbirine bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Çok sayıda araç, yolda mahsur kaldı. Jandarma, köprüye giden yolun her iki yönünde önlem alarak araç geçişine izin vermedi. Seçimlerde görev yapan 5 sandık görevlisi de yolda kaldı. Görevliler, alternatif bir güzergahtan ilçe merkezine ulaşabildi.
Karayolları ekipleri, sabahın erken saatlerinde köprü üzerinde yapacağı çalışmayla yolu ulaşıma açacak.
24 Haziran seçimlerinin en üzücü haberi! 8 yaşındaki çocuğun ayağı kapana sıkıştı!
CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: 'Erdoğan, seçimi alacak'
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Ağlama Duvarı'nda çırılçıplak!
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum