Sel sularından kışa yakacak odun topladılar

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN’nin Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışta, sel sularının sahile kadar sürüklediği ağaç parçaları ve kütükler, vatandaşlar tarafından kışın yakılmak üzere toplandı.
Dün akşam saatlerinden itibaren Toros Dağları'nın zirvesinde etkili olan sağanağın oluşturduğu sel suları Alata Deresi üzerinden Akdeniz’e ulaştı. Suyun getirdiği kütük ve ağaç parçaları ise vatandaşlar tarafından toplandı. Kimi denize girerek küçük parçaları topladı, kimi ise elektrikli testereyle devasa büyüklükteki kütükleri parçalayarak kışın ısınmak amacıyla yakmak için evine götürdü.
Sel sularının getirdiği odunları toplayan vatandaşlardan Mehmet Şahin, “Kışlık yakacağımız odunları, Allah’ım sel suları ile birlikte bize yazın getirdi. Bizler de kısmetimizi topluyoruz. Bazı seneler böyle sel suları geldiğinde odun topluyoruz. İnşallah denizde odun kalmayıncaya kadar toplayacağız” dedi.
Yağışların herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığını belirten Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar da sel sularının herhangi bir tehlikeye yol açmaması için 5 köprüde önlem alındığını söyledi.
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