Sela okuyan imamın darbedilmesi

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Ergene ilçesinde bir imamın, sela okuduğu için darbedildiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi.

Yiğiter, yaptığı yazılı açıklamada, Ergene ilçesi Esenler Cami imamının camide darbedildiğini jandarma görevlilerine, jandarmanın da nöbetçi cumhuriyet savcısına bildirmesi üzerine Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını belirtti.

Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Başsavcı Yiğiter, şunları kaydetti:

"Esenler Cami imamı F.A ifadesinde 16 Temmuz 2018 günü saat 00.13'te sela okuduğunu, sela bitiminde daha önceden mahalleden tanıdığı İ.Ö ve B.A'nın camiye geldiklerini, selam vererek hal hatır sorduklarını muhabbet ettiklerini, camiyi kapatıp dışarıya çıkmaları gerektiğini söylemesi üzerine İ.Ö'nün 'Darbe girişiminin nasıl olduğunu bana anlatacaksın öğrenmek istiyorum. Bence bu darbe girişimi değil, planlanmış bir organizasyon olduğunu düşünüyorum' dediğini bunun üzerine kendisinin de 'Çık dışarıya' diyerek İ.Ö'yü dışarı çıkarmak için iteklediğini, İ.Ö'nün 'Çıkmıyorum' demesi üzerine itekleyerek zorla dışarıya çıkarmaya çalıştığını, bu sırada aralarında aralarında itişme olduğunu ve bahçeye çıktıklarını, B.A ve dışarıdan gelen gençlerin araya girerek kendilerini ayırdıklarını, İ.Ö'nün tekrar üzerine gelerek kendisine yumruk attığını, gençlerin İ.Ö'yü alarak camiden uzaklaştırdıklarını belirterek İ.Ö hakkında şikayetçi olmuştur.