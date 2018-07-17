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Sela okuyan imamın darbedilmesine tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 17:45 | Son Güncelleme

15 Temmuz Derneği imamın darbedilmesini kınadı

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Derneği, Ergene'de 15 Temmuz gecesi sela okuyan imamın darbedilmesine tepki gösterdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, vatan müdafaasında milleti bir araya getiren, imanla ve aşkla mücadele ruhu aşılayan selaların önemine dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

"Bu özel yıl dönümünde 15 Temmuz'a ve şehitlerimize saygısızlık bir yana, selaya tahammül edemeyen bu zihniyeti şiddetle kınıyor, darp eden kişiler hakkında başlatılan hukuki sürecin peşini bırakmayacağımızı ilan ediyoruz. Bu anlayışla bugün Tekirdağ'a giderek imam Faruk Açıkgöz'e desteğimizi verdik. Yanında olduğumuzu belirttik. Dernek avukatlarımızdan Halil İbrahim Yılmaz, Açıkgöz'le hukuki sürecin geldiği aşamayı ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini anlattı. Açıkgöz, destek için gelenlere teşekkür etti. Kim ne dersin ne yaparsa yapsın nazlı hilalimiz gökyüzüne dalgalanmaya, ezanlarımız ve selalarımız minarelerimizden birer muştu olarak yankılanmaya devam edecektir."

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Derneği Faruk Açıkgöz

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