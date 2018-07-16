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Sela okuyan imamın darp edildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 19:41 | Son Güncelleme

Sela okuyan imamı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sela okuyan imamı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Esenler Mahallesi’ndeki Esenler Cami imamı Faruk Açıkgöz, Diyanet İşleri Başkanlığının talimatı gereği 15 Temmuz gecesi 00.13’te şehitler için sela okudu.

Sela okunduktan sonra caminin içine gelen İ.Ö. ile Açıkgöz arasında tartışma çıktı, İ.Ö tartışmanın ardından Açıkgöz'ü darp etti.

Açıkgöz'ün, durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine gözaltına alınan İ.Ö. jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini darp eden şahsı daha önce görmediğini ve olaydan üzüntü duyduğunu anlatan Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Selayı okuduktan sonra cami içerisine iki kişinin girdiğini gördüm. Yanıma gelen kişi bana darbe olmadığını ve neden sela okuduğumuzu sordu. Kendisine, Diyanet'in emri gereği okuduğumu söyledim ancak dinlemedi. Bana saldırmaya ve hakaret etmeye devam etti. Yanındaki şahıs ses çıkarmadan camiden ayrılırken, benim ısrarlarımla camiden çıkan İ.Ö, bana yumruk atarak yaraladı. Kendisinden şikayetçi oldum ve hukuki mücadelemi her türlü vereceğim.''

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