FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da kalkıştığı darbe girişimini konu alan “Seladan Felaha 15 Temmuz” belgeseli, gösterime sunuldu. Keçiören’deki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen programda, şehit yakınları ve gazilerin 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattığı, yaklaşık 50 dakika süren belgeseli izleyenler duygusal anlar yaşadı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın ev sahipliğini yaptığı programa AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Belgesele ilişkin bilgi veren Mustafa Ak, “Bu belgeselde o gün Keçiören’de o gece yaşanan bölüm anlatılıyor. İçinde o gecenin şahitleri var. İçinde o gece şehit olanların aileleri var. Ayrıca gazilerimizden bazılarının ifadeleri var. O gece yaşananları tarihe bir not düşmek adına Keçiören Belediyesi olarak böyle bir belgesel hazırladık. 45 dakika süren bu belgesel aynı zamanda diğer sinemalarda da gösterime girecek. Televizyonlarda da bu belgeseli görme imkanı bulacağız” dedi.
Program, TRT'de yayınlanacak belgeselin fragmanının ardından sona erdi. (İHA)
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