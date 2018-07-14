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"Seladan Felaha 15 Temmuz" belgeseli izleyiciyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 22:48 | Son Güncelleme

Şehit yakınları ve gazilerin 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattığı "Seladan Felaha 15 Temmuz" belgeselinin gösterimi yapıldı

Keçiören Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan "Seladan Felaha 15 Temmuz" belgeseli izleyici ile buluştu.

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen programda, şehit yakınları ve gazilerin 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattığı, yaklaşık 50 dakika süren belgeseli izleyenler duygusal anlar yaşadı.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, burada yaptığı konuşmada, başka bir ülkede yaşanması neredeyse imkansız olan olayların 15 Temmuz gecesi yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından insanların meydanlara inip hain kalkışmaya "dur" dediğini belirten İşler, şöyle devam etti:

"Bu millet o gün millet olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Nasıl Çanakkale'de millet olduğumuzu, bu vatanın geçilmez olduğunu o gün atalarımız bütün dünyaya göstermişlerse, bugün de onların torunları olan bizler o gecenin bir darbe girişiminden çok daha öte olduğunu ilk anda fark ettik ve hemen sokaklara indik. O gece aslında karanlık bir gece olarak planlanmıştı ama o gecenin sabahı çok aydınlık oldu."

- "Tarihe bir not düşebilmişsek ne mutlu bize"

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ise 15 Temmuz gecesi nice kahramanların nice destanlar yazdığını kaydetti.

O gece Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde meydanlara çıkan herkesin kahraman olduğunu ifade eden Ak, "Eğer o gecenin unutulmaması için tarihe bir not düşebilmişsek ne mutlu bize. Bütün amacımız buydu ve bu notumuzu düşmüş olduk." dedi.

Belgeselin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Ak, aynı zamanda TRT'de annelerin 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını konu alan bir belgeselin de yayınlanacağını dile getirdi.

Program, TRT'de yayınlanacak belgeselin fragmanının ardından sona erdi.

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