Selahattin Demirtaş 24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak AİHM'e gidiyor: Serbest seçim hakkı ihlal edildi

Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, Twitter’dan yeni bir başvurunun bilgisini verdi. Avukat, bugün AİHM’e giderek serbest seçim hakkının ihlalinin tespiti talebiyle başvuru yapacaklarını bildirdi.
Karaman, şunları yazdı:
"Tutukluluk şartlarında seçime giren, tahliye talepleri reddedilen ve bu konudaki bireysel başvurusu da AYM tarafından, seçim süreci içinde ele alınmayan Sayın Demirtaş’ın 'serbest seçim hakkının' ihlal edildiği tespiti talebiyle yarın AİHM’e başvuru yapılacaktır."
Karaman, ayrıca "HDP’nin bizzat resmî adayı olması ve alınan oy yüzdesine etkisi bakımından, HDP’nin de mağdur sıfatı olduğunu ve başvuru yapabileceğini düşünüyorum" görüşünü dile getirdi.
Demirtaş, Kasım 2016’da tutuklanmıştı. HDP’li siyasetçi, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı seçimi çalışmalarını da Edirne Cezaevi’nden yürütmek zorunda kalmıştı. Süreç boyunca Demirtaş’ın tahliye talebi hem yerel mahkemeler hem de Anayasa Mahkemesi’nce reddedilmişti.
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