Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

PKK'nın yayın organı Yeni Özgür Politika gazetesinin dağda ziyaret ettiği, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın, ağabeyi Nurettin Demirtaş, "HDP’ye ve kardeşime oy verenlere Kürdistan dağlarında tatlı ısmarlayabilirim" dedi.

“ŞİMDİ DAĞLARDA KEYİFLE AMED TATLILARI YAPIYORUZ”



Yeni Özgür Politika’da yer alan haberde şu skandal ifadeler yer aldı:

“Medya Savunma Alanları’nda da seçim çalışmaları yürütülüyor. Evet, yanlış okumadınız. Nurettin Demirtaş, kardeş Demirtaş’a dağlardan dağ gibi ‘ağabey desteği’ sunuyor. Dağda seçim tatlısı yaparken sohbet ettiğimiz Demirtaş, ‘HDP’ye ve kardeşime oy verenlere Kürdistan dağlarında tatlı ısmarlayabilirim’ dedi. Abi Demirtaş, ‘Şimdi dağlarda keyifle Amed tatlıları yapıyoruz."

Nurettin Demirtaş kapatılan DTP’nin Genel Başkanı’ydı. 2015 yılında Demirtaş'ın vurulduğu ve yaralı olduğu haberleri çıkmıştı. Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş, DTP kapatılınca Kandil'e gitmişti. 2015 yılında Selahattin Demirtaş verdiği röportajda kardeşinin Erbil'de 'sürgün' hayatını yaşadığını iddia etmişti. Ancak Nurettin Demirtaş Kandil'de PKK'nın içinden çıkmıştı.