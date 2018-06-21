HABER

Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 14:42 | Son Güncelleme

Hafta sonu terör örgütü PKK'nın lider kadrosu toplantı halindeyken Türk jetleri tarafından vurulmuştu. O bombardımanda öldürülen teröristlerin arasında HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki abisi Nurettin Demirtaş'ın da olduğu iddia edildi.

11 Mart'ta sınır ötesi operasyona başlayan TSK'nın Kandil'e ilerleyişi sürüyor. Kandil'e yönelik ilk operasyon 20 savaş uçağıyla yapıldı. 10 kritik nokta jetler tarafından bombalanadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu operasyonlarda üst düzey yöneticilerin öldürüldüğünü açıklamıştı.

A Habe'de yer alan habere göre; kritik operasyonda öldürülenler arasında HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi olduğu iddia edildi.

nurettın demırtas kımdır

NURETTİN DEMİRTAŞ KİMDİR?

Terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan geçmişte 11 yıl 6 ay hapis yatan Nurettin Demirtaş 48 yaşında. Nurettin Demirtaş, o zaman aldığı cezadan sonra DTP’ye genel başkan olmuştu. O dönemde Nurettin Demirtaş almış olduğu “askerliğe elverişsiz raporu” ile gündeme gelmişti. Askerlikten muaf tutulan Nurettin Demirtaş 8 Kasım 2007'de DKP’nin Genel Başkanlığı’na seçilmişti.

Nurettin Demirtaş'ın askerlikten muaflığı ile ilgili raporun sahte olduğu mahkemece iddia edilip, hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Almanya’ya yaptığı bir geziden sonra 17 Aralık 2007'de Türkiye’ye dönen Nurettin Demirtaş, gözaltına alındı ve tutuklandı.

Bir yıl hapis cezasına çarptırılan Nurettin Demirtaş, tahliye edilince askere alındı. Safranbolu ile Artova ilçelerinde askerlik yapan Demirtaş, DTP kapatılınca Erbil'e kaçtı. Selahattin Demirtaş kardeşinin Erbil'de olduğunu söylemişti ama o PKK'dan çıkmıştı. PKK'nın dağ kadrosuna dahil olan Nurettin Demirtaş hala terör örgütü mensubudur.

PARTNERAşıkların deniz keyfi!Aşıkların deniz keyfi!
Yaralı atmaca tedavi edilip doğaya salındıYaralı atmaca tedavi edilip doğaya salındı
Yavru köpeğin ölümünde greyder operatörü kuvvetli 'kasıt' şüphesi ile tutuklanmışYavru köpeğin ölümünde greyder operatörü kuvvetli 'kasıt' şüphesi ile tutuklanmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP Selahattin Demirtaş Selahattin Demirtaş'ın abisi Nurettin Demirtaş Kandil

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti

Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti

Market sapığının evini bastılar! Küçük kıza söyledikleri kan dondurdu

Market sapığının evini bastılar! Küçük kıza söyledikleri kan dondurdu

'Cinci hoca'nın marifetleri ortaya saçıldı

'Cinci hoca'nın marifetleri ortaya saçıldı

Fişleme listesi ortaya çıktı! Skandal '0' ve '?' detayı!

Fişleme listesi ortaya çıktı! Skandal '0' ve '?' detayı!

Bülent Arınç'ın damadına mahkemeden ret!

Bülent Arınç'ın damadına mahkemeden ret!

Çevirmen Sebla Küçük'e 'örgüt propagandası' iddiasıyla dava

Çevirmen Sebla Küçük'e 'örgüt propagandası' iddiasıyla dava

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.