Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiası

11 Mart'ta sınır ötesi operasyona başlayan TSK'nın Kandil'e ilerleyişi sürüyor. Kandil'e yönelik ilk operasyon 20 savaş uçağıyla yapıldı. 10 kritik nokta jetler tarafından bombalanadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu operasyonlarda üst düzey yöneticilerin öldürüldüğünü açıklamıştı.

A Habe'de yer alan habere göre; kritik operasyonda öldürülenler arasında HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi olduğu iddia edildi.

NURETTİN DEMİRTAŞ KİMDİR?



Terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan geçmişte 11 yıl 6 ay hapis yatan Nurettin Demirtaş 48 yaşında. Nurettin Demirtaş, o zaman aldığı cezadan sonra DTP’ye genel başkan olmuştu. O dönemde Nurettin Demirtaş almış olduğu “askerliğe elverişsiz raporu” ile gündeme gelmişti. Askerlikten muaf tutulan Nurettin Demirtaş 8 Kasım 2007'de DKP’nin Genel Başkanlığı’na seçilmişti.

Nurettin Demirtaş'ın askerlikten muaflığı ile ilgili raporun sahte olduğu mahkemece iddia edilip, hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Almanya’ya yaptığı bir geziden sonra 17 Aralık 2007'de Türkiye’ye dönen Nurettin Demirtaş, gözaltına alındı ve tutuklandı.

Bir yıl hapis cezasına çarptırılan Nurettin Demirtaş, tahliye edilince askere alındı. Safranbolu ile Artova ilçelerinde askerlik yapan Demirtaş, DTP kapatılınca Erbil'e kaçtı. Selahattin Demirtaş kardeşinin Erbil'de olduğunu söylemişti ama o PKK'dan çıkmıştı. PKK'nın dağ kadrosuna dahil olan Nurettin Demirtaş hala terör örgütü mensubudur.

