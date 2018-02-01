Selahattin Demirtaş kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararında, 2014 yılında yaşanan 6-7 Ekim olayları, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’ndeki şehirlerde yanan hendek olayları ile 2015 ve 2016 yılında Türkiye’nin pek çok kentinde meydana gelen bölücü terör örgütünün gerçekleştirdiği terör olayları özetlenirken, o dönemde HDP Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş’ın bu olaylarla ilgili açıklama ve eylemleri belirtildi. Karada, siyasi dokunulmazlığa sahip olan Demirtaş’ın dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen 31 ayrı fezlekenin Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderildiği hatırlatıldı. Söz konusu fezlekelerdeki suçlamalar şöyle özetlendi:

“Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması için halkı iş yerlerini kapatıp, çocuklarını okula göndermeyerek terör örgütünün propagandasını yapmak. Türkiye’nin birçok yerinde PKK tarafından ‘öz yönetim’ adı altında ilan edilen özerkliklere ve hendek olaylarına destek veren açıklamalarda bulunmak. PKK/KCK terör örgütünün oluşturduğu iddia edilen DTK’nın kuruluş sürecinde görev almak, DTK tarafından organize edilen birçok etkinliğe katılarak konuşmalar yapmak. ‘6-7 Ekim Olayları’ olarak adlandırılan şiddet eylemleri ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’ndeki şehirlerde yaşanan hendek olaylarını tahrik ve teşvik etmek.”