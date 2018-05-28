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Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Hakan'a: Gülün diye atmıyorum tweetleri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 07:06 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Ahmet Hakan’ın kendisine yönelik sarf ettiği "Tamam, esprilisiniz, anladık" sözlerine yanıt verdi.

Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Hakan'a: Gülün diye atmıyorum tweetleri!

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, köşe yazısı üzerinden kendisini eleştiren Ahmet Hakan'a cevaben yaptığı paylaşımlarda "Haklısın. Tam 20 ay önce bir gece yarısı evimden adeta kaçırıldım ve suçsuz yere bir hücreye atıldım. Üstelik de Cumhurbaşkanı adayıyım" ifadelerini kullandı.

"GÜLÜN DİYE ATMIYORUM"

Demirtaş ayrıca "Dediğin gibi durum hiç komik değil. Zaten ben de 'gülün' diye atmıyorum tweetleri, 'görün' diye atıyorum" dedi.

Hakan, dünkü yazısının "Adayların masalarına koymaları için kısa notlar" bölümünde Demirtaş için "Tamam, esprilisiniz, anladık. Ama espriye de bu kadar abanılmaz ki! Esprinin de taşıyacağı bir yük vardır yani" diye yazmıştı.

demirtas

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş Ahmet Hakan HDP

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