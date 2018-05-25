Selahattin Demirtaş'tan flaş hamle!

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini reddeden 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına yapılan itirazı reddetmişti. Karara tepki gösteren Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, dosyada karartılacak delilin olmadığını, delillerin tümünün kayıt altına alınan konuşma, beyan ve açıklamalar olduğunu belirterek şöyle dedi:
“Müvekkilim zaten tüm beyanlarının arkasında duruyor. Diğer bir delil ise HDP MYK’sı tarafından atılan bir tweet. O husus da sabit ve HDP MYK’sınca teyit edilmiş. Yetişirse, yarın (bugün) öncelikli ele alma ve tedbir talepli olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız. AYM’nin bu başvuruyu birkaç gün içinde karara bağlama yetkisi var. Umarız bunu yapar ve bu karanlık siyasal ortama ışık tutacak bir karara imza atar.”
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