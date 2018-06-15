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Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 13:02 | Son Güncelleme

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, dün Şanlıurfa Suruç'ta meydana gelen olayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması

Selahattin Demirtaş, Suruç'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı silahlı kavgayla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Demirtaş'ın açıklamaları:

"Suruç'ta yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaşananlar çok vahimdir. Etkili bir soruşturmayla, gerçekler mutlaka açığa çıkarılmalıdır.

Yurttaşlarımız provokasyonlara gelmemeli, serinkanlılıklarını korumalıdır. Seçimlere baskı, şiddet ve kan bulaştırmaya çalışanların heveslerini kursaklarında bırakmalısınız. Hiçbir şey, insan canından daha kıymetli olamaz."


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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş Suruç Şanlıurfa

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