Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması

Selahattin Demirtaş, Suruç'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı silahlı kavgayla ilgili paylaşımlarda bulundu.
Demirtaş'ın açıklamaları:
"Suruç'ta yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaşananlar çok vahimdir. Etkili bir soruşturmayla, gerçekler mutlaka açığa çıkarılmalıdır.
Yurttaşlarımız provokasyonlara gelmemeli, serinkanlılıklarını korumalıdır. Seçimlere baskı, şiddet ve kan bulaştırmaya çalışanların heveslerini kursaklarında bırakmalısınız. Hiçbir şey, insan canından daha kıymetli olamaz."
1- Suruç'ta yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaşananlar çok vahimdir. Etkili bir soruşturmayla, gerçekler mutlaka açığa çıkarılmalıdır.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 15 Haziran 2018
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