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Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis istemi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 13:07 | Son Güncelleme

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis istemi!

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nin karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş sağlık raporu aldığı için katılmadı. Duruşmada, tutuksuz sanık Sırrı Süreyya Önder hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, cumhuriyet savcısına mütalaasını açıklaması için söz verdi. Sanık avukatları bu duruma itiraz etti.

Bunun üzerime Mahkeme Başkanı, duruşmanın huzurunu bozduğu gerekçesiyle avukatların dışarı çıkartılması kararı aldı.

Sanık avukatları duruşma salonundan çıktıktan sonra cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını okudu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında 17 Mart 2013'te Zeytinburnu'nda BDP organizasyonuyla gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK adına yasa dışı sloganların atıldığı ve parti yöneticilerinin konuşma yaptığı belirtildi.

Milletvekili olmaları nedeniyle Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in dosyalarının ayrıldığı ve haklarında soruşturma izni alınarak iddianame hazırlandığını hatırlatıldı.

Mütalaada, yaptıkları konuşmalar nedeniyle Demirtaş ve Önder'in ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş Sırrı Süreyya Önder HDP

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Az bile bu kanı bozuklara
3. Dünya ülkelerinde bile siyasi parti liderleri ve Millet vekilleri cezalandırılmaz..!
Allah yardımcın olsun DEMİRTAŞ. Herkes biliyorki sözünde kalan tek lider sensin
bencede isteyin bütün HDP millet vekillerini içeri atın akp hariç
Halkın seçtiğini zorbalıkla atamazsınız.bu zulüm ve adaletsizlikten başka bir şey değil.halkın seçtiğine açılan davalar bizzat halkın iradesine vurulan hançerdir.zulümden başka adı yok bunun
ben anlamıyorum ,vatan hainliğinin cezası hangi ara 5 yıla düştü
Gücünüz yetmeyecek kürt halkı bunların hesabını 24 haziran da soracak burnunuzdan fitil fitil getirecektir.
5 YIL NE Kİ KANSIZLARA ÖMÜR BOYU ÇÜRÜTECEKSİN İÇERDE GÖZLERİNİN FALI AÇILSIN...SEN TERÖRİSTE DESTEK VER SONRA PALAVRA SALLA NE OLACAK MAUM ASKERLERİMİZİN KANI KANI BOZUKLAR..
erdoğan seçimden sonra s.s. çıkarmak zorunda demirtaşı.suçsuz halde nereye kadar tutabilecek ki hapiste.g.t korkusuyla kendi tüm rakiplerini hapis ile cezalandırıyor.düşünemeyen insanların aklı durur,üretim yapamaz ve sonunda şizofrenlere benzer şekilde herşeyi ve herkesi kendine düşman kabul eder.sanırım bu herşeyi açıklıyor
milletvekili olsun ister reisi Cumhur olsun bakan olsun Kim olursa olsun terör terör örgütüne yardım ve yataklık yapan cezasını çekecek bir daha de vatana ihanet yapamıyor Öcalan nerede hapis o kadar
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