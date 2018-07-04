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Şelalede kayalıklardan düşerek mahsur kalan genç kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 10:14 | Son Güncelleme

Bursa'da Saitabat Şelalesi'nde kayalıklardan düşerek ayağı kırılan ve mahsur kalan 18 yaşındaki genç, JAK ve AFAD ekipleri ile UMKE görevlilerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Saitabat Şelalesi'nde kayalıklardan düşerek ayağı kırılan ve mahsur kalan genç kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Saitabat Şelalesi mevkisine balık tutmaya gelen İ.C.Y. (18), yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü.

Ayağı kırılan ve bulunduğu yerde mahsur kalan yaralı genç, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri ile UMKE görevlilerince kurtarıldı.

Sedyeye bağlanarak kayalıklardan çıkarılan yaralı genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Bursa Saitabat Şelalesi şelale yüksekten düşme

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