Şelalede mahsur kaldılar

Manavgat ırmağında suyun yükselmesiyle şelalede mahsur kalan 4 kişi, baraj suyunun kesilmesiyle kurtarıldı.

Manavgat Şelalesi'ni gezen 4 kişi, suyun kesilmesini fırsat bilerek ırmak üzerindeki adaya yürüyerek geçti. Bir süre adada sohbet eden 4 kişi, ırmağa yeniden su bırakılınca bir ağacın gövdesine sığınmak zorunda kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar, ekiplerin halat ve botla kurtarma çalışmalarını kabul etmeyince, barajın suyu kesildi. Suyun çekilmesiyle yürüyerek ırmaktan çıkan 4 kişi, bölgeden ayrıldı.

