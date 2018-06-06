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"Selametle yaşamanın tek yolu, milli birlik ve beraberlik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 00:30 | Son Güncelleme

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan: "15 Temmuz, milletimize ve devletimize bir şey fark ettirdi; Bu topraklarda selametle yaşamanın tek yolu, milli birlik ve beraberlik içerisinde yaşamak" - "Cumhurbaşkanı'na ve hükümete bu kripto FETÖ'cülerin Milli Eğitim Bakanlığından temizlenmesi için çağrıda bulunacağız. Bunun sıkı bir takipçisi olacağız"

ÇORUM (AA) - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin, Türk milletine ve devletine, bu topraklarda selametle yaşamanın tek yolunun milli birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaktan geçtiğini gösterdiğini söyledi.

Geylan, sendikanın Çorum şubesince, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığının yönetici atama mülakat sonuçlarının 26 Haziran'da açıklanacağını hatırlattı.

Daha önceki mülakatlarda bazı sendikaların üyelerine ayrıcalık tanındığını ileri süren Talip Geylan, "Aynı şekilde ayrımcılık yapılması durumunda hukuki ve demokratik tepkimizi ortaya koyacağız. Komisyonlarda görevli kişileri 'kripto FETÖ'cü' ilan edeceğiz. Türk Eğitim-Sen olarak aynı tabloyu görürsek, 'benden olan ve olmayan' ayrımı yapıldığını görürsek, kendilerine biat etmeyenlerin ötekileştirildiğini, itildiğini görürsek, bu tablonun altında imzası olanları 'kripto FETÖ'cüler' olarak ilan edeceğiz." dedi.

Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından darbe girişiminde bulunulduğunu hatırlatan Geylan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, milletimize ve devletimize bir şey fark ettirdi; Bu topraklarda selametle yaşamanın tek yolu, milli birlik ve beraberlik içerisinde yaşamak. 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere toplum kanaatine yön veren aklıselim herkes bu birlik ve beraberlik ruhunun önemine vurgu yapıyor. Hal böyle iken milletimiz, devletimizin etrafında birlik ve beraberlik ruhu içerisinde sarmaş dolaş olmuşken, hala 'aynı tas aynı hamam'la Milli Eğitim Bakanlığında eğitim çalışanlarını ayrıştıran, kutuplaştıran, ötekileştiren bir anlayış varsa, bunu yapanları biz Türk Eğitim-Sen olarak 'kripto FETÖ'cü' olarak ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanı'na ve hükümete bu kripto FETÖ'cülerin Milli Eğitim Bakanlığından temizlenmesi için çağrıda bulunacağız. Bunun sıkı bir takipçisi olacağız. Hem hukuki girişimlerimizle, hem en net ve sert demokratik tepkilerimizle bunun takipçisi olacağız."

İftarın ardından gerçekleşen istişare toplantısı, eğitim çalışanlarının beklenti ve taleplerinin görüşülmesiyle devam etti.

Toplantıya, Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adayları Mehmet Akif Aras, Alparslan Karapıçak, Mehmet Karaca ve Alper Büker ile sendika üyeleri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum istişare Talip Geylan Türk Eğitim Sen

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