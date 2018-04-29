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Selami Ali Sosyal Tesisleri açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 17:53 | Son Güncelleme

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen: - "Bu tesis Üsküdar ölçeğinde düşündüğümüz bir eser değil, Türkiye'de bir ilktir. Roman kardeşlerimize 7 yıldızlı düğün salonu açtık"

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi tarafından yaptırılan Selami Ali Sosyal Tesisleri törenle açıldı.

Roman vatandaşların müzik dinletisiyle başlayan törende, 6 çiftin nikahı kıyıldı.

Törende konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Roman vatandaşlara yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Roman vatandaşların 15 Temmuz gecesi hainlere karşı göğüslerini siper ettiğini belirten Türkmen, "Bu tesis Üsküdar ölçeğinde düşündüğümüz bir eser değil, Türkiye'de bir ilktir. Roman kardeşlerimize 7 yıldızlı düğün salonu açtık. Yüksek tavan, bin kişilik bir salondur. Burada doyasıya eğleneceğiz, kırk gün kırk gece düğün yapacağız. Roman kardeşlerimize en güzeli yakışır. Burada her şey ücretsiz." dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı İffet Polat da 15 Temmuz gecesi Üsküdar'da bulunduğunu ifade ederek, "Sizlerin ellerinizde sopalar ile tanklara karşı mücadele ettiğinizi gördüm. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Dualarınızı bekliyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlara ikramda bulunulan törene, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Osman Boyraz ve İsmet Uçma, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Kaan Pehlivan, Türkiye Romanlar Federasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar ile vatandaşlar katıldı.

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açılış Tesis Üsküdar Belediyesi

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