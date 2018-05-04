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Selanik'te dörtlü "bölgesel iş birliği" toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 20:25 | Son Güncelleme

Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya ve Arnavutluk'un dışişleri bakanları, bölgesel iş birliği konularını ele almak üzere Selanik'te bir araya geldi - Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias: - "Toplantıda dört ülke bakanlıkları arasında göçmen meselesi gibi belirli konulardaki iş birliğinin hızlandırılmasını kararlaştırdık" - "Yunanistan ve Arnavutluk arasında yıllardır süren farklılıklar konusunda anlaşmaya yakın bir noktaya gelindi"

SELANİK (AA) - Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya ve Arnavutluk'un dışişleri bakanları, bölgesel iş birliği konularını ele almak üzere Selanik'te bir araya geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Selanik'te, Bulgaristan, Makedonya ve Arnavutluk'un dışişleri bakanlarının katımıyla düzenlenen bölgesel iş birliği toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Selanik'te üçüncüsü düzenlenen toplantıda dört ülke bakanlıkları arasında göçmen meselesi gibi belirli konulardaki iş birliğinin hızlandırılmasının kararlaştırıldığını ifade eden Kocias, bu kapsamda büyük üniversitelerin içinde bulunacağı bir ağ oluşturulacağını ve gazetecilerin bir araya geleceği ortak toplantılar düzenleneceğini belirtti.

- "İsim sorunu" konusunda henüz anlaşmaya varılmadı

Toplantı kapsamında Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile bir araya gelerek Makedonya'nın "isim sorunu"na alternatif çözüm yollarını konuştuğunu anlatan Kocias, "Ben ve dostum Dimitrov son aylarda o kadar çok işler yaptık ki bunların ürün vermemesi yazık olacak." dedi.

Kocias, taraflar arasında her yöne ortak kullanımla ilgili bir isim (erga omnes) konusunda herhangi bir anlaşma sağlanıp sağlanmadığına ilişkin bir soruya, "Böyle bir şey olsaydı bayram yapacaktım. Biz, kendi geri adımlarımızı atma konusundaki metaneti gösterdik, onlar da kendi geri adımlarını atsın." yanıtını verdi.

Toplantıda Arnavut mevkidaşı Ditmir Buşati ile de bir araya gelerek iki ülke arasındaki meseleleri konuştuğunu anlatan Kocias, Yunanistan ve Arnavutluk arasında yıllardır süren farklılıklar konusunda anlaşmaya yakın bir noktaya gelindiğini söyledi.

Kocias, iki ülke arasında Münhasır Ekonomik Bölgelerin (MEB) belirlenmesi meselesinin ise mayıs sonuna kadar sonuçlanmasının beklendiğini dile getirdi.

Dört ülkenin dışişleri bakanları, Kocias'ın girişimiyle Nisan 2016 ve Ekim 2017'de de Selanik'te bir araya gelmişti.

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