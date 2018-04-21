Selatin Mahallesinin yolları artık daha düzgün

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Germencik ilçesinin Selatin Mahallesinde alt yapı ve üst yapı sorunları anında çözüme ulaşıyor.

Bünyesinde 800 yıllık koca bir tarih barındıran Selatin Mahallesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yaklaşık 8 bin metre kare olan parke taşı kaplama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını takdirle karşılayan Selatin Mahallesi sakinleri: “Özlem Başkanımızın gerçekten de Aydın’a yapmış olduğu hizmetler diğer başkanlara örnek olacak kadar güzel. Yolumuz önce ki yola göre daha düzgün ve daha geniş bizlerde bu yönde istekte bulunmuştuk. Yapmış olduğu hizmetler bizlere vermiş olduğu değeri gösteriyor” dedi.

Yapılan çalışmaları yerinde takip eden Selatin Mahallesi Muhtarı Fikret Kacar ise; “Önceden yollarımız da yamalı, bozuk bir asfalt vardı. Aynı zamanda oldukça dar bir yoldu. Bu yolun genişlemesi için ve iyileştirilmesi için Kuşadası’nda Özlem Başkanımızın yapmış olduğu Muhtarlar toplantısına katılım sağladım ve orada başvurumu yaptım. Yerleşik alan olduğu için asfalt istemedik, parke taşının sağlık açısından da ve aynı zamanda görünümünün daha iyi olduğuna karar verdik. Okul çıkışı için de çocuklarımıza güzel bir yaya yolu sağlandı. Hizmetten çok memnunuz. Topuklu Efemize mahallem ve şahsım adına canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.