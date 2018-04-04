HABER

Selçuk ile Konya Büyükşehir’den çevreyi güzelleştirecek protokol

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 11:32 | Son Güncelleme

Selçuk Üniversitesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında peyzaj düzenleme çalışmalarına ilişkin protokol imzalandı.Protokol kapsamında, Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Selçuk Üniversitesi Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna tahsisli uygulama alanında lavanta, kekik, melisa, adaçayı, gül gibi fide ve fidan üretimi gerçekleştirilecek.

Selçuk ile Konya Büyükşehir’den çevreyi güzelleştirecek protokol

Selçuk Üniversitesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında peyzaj düzenleme çalışmalarına ilişkin protokol imzalandı.
Protokol kapsamında, Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Selçuk Üniversitesi Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna tahsisli uygulama alanında lavanta, kekik, melisa, adaçayı, gül gibi fide ve fidan üretimi gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesinin ihtiyacı doğrultusunda yapılacak üretim çerçevesinde, uygulamalı eğitimin yanı sıra öğretim yeterliliklerinin de geliştirilmesi hedefleniyor.
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, rektörlük makamında imzalanan protokolün ardından yaptığı açıklamada, Selçuk Üniversitesinin, öğrenci sayısı bakımından Türkiye’nin ikinci büyük üniversitesi olduğunu, Konya’nın önemli değerleri arasında yer aldığını söyledi. Temel hedef olarak Konya ve Türkiye’ye katkı sağlamayı seçtiklerini ifade eden Prof. Dr. Şahin, “Bu çerçevede de Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte bir protokol imzaladık. Protokol çerçevesinde hem öğrencilerimizin eğitim görme imkanlarını geliştirecek hem de belediyemizin çevre düzenlemesi ve peyzajla ilgili ihtiyaçlarını giderecek bir süreç başlatıyoruz. Protokolümüz, üniversitemiz ve belediyemiz için büyük kazançlar sağlayacak bir süreçtir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hacı Selim Büyükkarakurt ise, protokolün Konya adına faydalı olacağını belirterek, “Üniversitelerimizle zaman zaman bu tarz ilişkilerimiz oluyor. Daha da arttırılması gerektiğine inanıyorum. Estetik konusunda da son zamanlarda ilişkilerimiz devam ediyor. İnşallah hem öğretim üyelerimizle hem öğrencilerimizle daha faydalı hizmetler sunacağımızı düşünüyorum. Her iki taraf için de halkımız için de hayırlı, mübarek olsun” ifadelerini kullandı.
Protokole, Çumra MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Akbulut ile beraberindeki heyet de eşlik etti.

Selçuk ile Konya Büyükşehir’den çevreyi güzelleştirecek protokol

Selçuk ile Konya Büyükşehir’den çevreyi güzelleştirecek protokol

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...
Tansu Çiller açıkladı: Yeni tehdit...Tansu Çiller açıkladı: Yeni tehdit...
Oyuncular bunu beğendi: Xiaomi Blackshark bomba gibi özelliklerle geliyor!Oyuncular bunu beğendi: Xiaomi Blackshark bomba gibi özelliklerle geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Berna Öztürk kimdir?

Berna Öztürk kimdir?

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Erzincan Vali Yardımcısı FETÖ’den açığa alındı!

Erzincan Vali Yardımcısı FETÖ’den açığa alındı!

Afrin talimatı verildi! Operasyona katılan personele tazminat ödenecek

Afrin talimatı verildi! Operasyona katılan personele tazminat ödenecek

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş mezarı başında anıldı

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş mezarı başında anıldı

Rus istihbaratından şaşırtan açıklama: Türkiyenin sayesinde başardık!

Rus istihbaratından şaşırtan açıklama: Türkiyenin sayesinde başardık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.