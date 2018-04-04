Selçuk ile Konya Büyükşehir’den çevreyi güzelleştirecek protokol

Selçuk Üniversitesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında peyzaj düzenleme çalışmalarına ilişkin protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Selçuk Üniversitesi Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna tahsisli uygulama alanında lavanta, kekik, melisa, adaçayı, gül gibi fide ve fidan üretimi gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesinin ihtiyacı doğrultusunda yapılacak üretim çerçevesinde, uygulamalı eğitimin yanı sıra öğretim yeterliliklerinin de geliştirilmesi hedefleniyor.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, rektörlük makamında imzalanan protokolün ardından yaptığı açıklamada, Selçuk Üniversitesinin, öğrenci sayısı bakımından Türkiye’nin ikinci büyük üniversitesi olduğunu, Konya’nın önemli değerleri arasında yer aldığını söyledi. Temel hedef olarak Konya ve Türkiye’ye katkı sağlamayı seçtiklerini ifade eden Prof. Dr. Şahin, “Bu çerçevede de Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte bir protokol imzaladık. Protokol çerçevesinde hem öğrencilerimizin eğitim görme imkanlarını geliştirecek hem de belediyemizin çevre düzenlemesi ve peyzajla ilgili ihtiyaçlarını giderecek bir süreç başlatıyoruz. Protokolümüz, üniversitemiz ve belediyemiz için büyük kazançlar sağlayacak bir süreçtir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hacı Selim Büyükkarakurt ise, protokolün Konya adına faydalı olacağını belirterek, “Üniversitelerimizle zaman zaman bu tarz ilişkilerimiz oluyor. Daha da arttırılması gerektiğine inanıyorum. Estetik konusunda da son zamanlarda ilişkilerimiz devam ediyor. İnşallah hem öğretim üyelerimizle hem öğrencilerimizle daha faydalı hizmetler sunacağımızı düşünüyorum. Her iki taraf için de halkımız için de hayırlı, mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

Protokole, Çumra MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Akbulut ile beraberindeki heyet de eşlik etti.