Selçuk Üniversitesi 43 yaşında

Selçuk Üniversitesi, 43’üncü kuruluş yıldönümünü, “Selçuklu Devlet Adamı: Nizamülmülk” temasıyla düzenlenen törenle kutladı.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tören Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisiyle başladı. Selçuk Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu’nca (SÜHOT) sunulan gösterinin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin törenin açılış konuşmasında, Selçuk Üniversitesi’nin, Türkiye’nin en köklü yükseköğretim kuruluşlarından birisi olduğunu, bugüne kadar 600 binden fazla öğrenci mezun ettiğini söyledi. Selçuk Üniversitesi’nin 97 bin öğrencisi ile ülkenin en kalabalık 2’nci üniversitesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şahin, yapılan çeşitli değerlendirmelerde Türkiye’de 185 üniversite arasında 14, dünyadaki 28 binden fazla üniversite içinde ise 980’inci sırada yer aldığını aktardı. Üniversite olarak amaçlarının, Selçuk Üniversitesi’ni Türkiye’de ve dünyada saygın üniversiteler arasında daha üst sıralara taşımak olduğunu anlatan Prof. Dr. Şahin, “Üniversiteler; bilimin ışığında yeni buluşların, yeni fikirlerin harmanlandığı, geleceğin aydın kadrolarının yetiştirildiği mekanlardır. Bu mekanlar; ülke kalkınmasına, insan huzur ve refahına katkı sağlayan, geleceğe dair tasavvurları belirleyen merkezlerdir. Selçuk Üniversitesi olarak ‘Bir Dünya Üniversitesi’ olma yolunda ilerlerken milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmeyi, ülkemize ihtiyaç duyulan her alanda hizmet etmeyi, özetle ülkemizin ‘Stratejik Üniversitesi’ olmayı kendimize hedef olarak seçtik. Bu hedefimizi gerçekleştirebilmek için kalite odaklı çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmaların sonucu olarak 22 Meslek Yüksekokulumuzun tamamı ve Rektörlüğümüze bağlı 22 birim TS EN ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Belgesi’ni almaya hak kazanmıştır. Bu alanda bir ilki gerçekleştiren Kalite Kurulumuza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Nizamiye Medresleri günümüz üniversitelerinin öncüsü olmuştur”

Prof. Dr. Şahin, bu yılki kuruluş yıl dönümü kutlamalarını, doğumunun 1000’inci yıl dönümü dolayısıyla Büyük Selçuklu Veziri Nizamülmülk’e ithaf ettiklerini belirtti. Nizamülmülk’ün sadece büyük bir devlet adamı değil, aynı zamanda önemli bir alim ve dünyada modern üniversite anlayışının ilk temellerini atan büyük bir kurucu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şahin, şöyle konuştu: “Nizamülmülk 10 Nisan 1018 tarihinde Tus şehrinde doğmuştur. Gerçek adı Hasan El-Tusi’dir. Ancak İslam alemine yaptığı hizmetler nedeniyle devrin halifesi tarafından Nizamülmülk unvanı verilmiştir. Nizamülmülk Selçuklu sultanlarına Atabey’lik yapmış ve başvezir olarak devlet yönetiminde büyük başarılar elde etmiştir. Ancak en önemli başarısı o dönemde İslam toplumları için büyük bir tehlike arz eden batınilik ile mücadele etmek ve ihtiyaç duyulan bilim adamları ve yöneticileri yetiştirmek için 1065 tarihinde Nizamiye Medreseleri’ni kurmuş olmasıdır. Nizamiye Medreseleri birçok açıdan dünya üniversiteler tarihinde ilklere imza atmıştır. Tam zamanlı eğitim verilmiş, müderrislere maaş bağlanmış, ders geçme yöntemi uygulanmış, eğitim süresi 4 yıl olarak belirlenmiş ve en önemlisi dünyada ilk diploma uygulaması başlatılmıştır. Bu yönleriyle günümüz üniversitelerinin öncüsü olmuştur. Nizamülmülk büyük hizmetlerden sonra 1092 yılında Hasan Sabbah’ın fedaileri yani beyinsiz haşhaşiler tarafından şehit edilmiştir. Bu suikast, bu haşhaşi güruhun tarihteki ilk siyasi cinayetidir. Nizamülmülk’ü milletimiz, ümmetimiz ve insanlık adına hayırla yad ediyor ve Allah’tan rahmet diliyorum.”

“Milletimiz tüm tuzak ve ihanetlerin üstesinden gelecektir”

Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçmekte olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şahin, “Böylesine sıkıntılı günlerde, her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu aşikardır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Devlet büyüklerimiz, ülkemizin bir ‘beka sorunu’ ile karşı karşıya olduğunu ifade etmektedirler. Dış düşmanlarımızın şu ya da bu sebeple, bize karşı nasıl bir tavır sergiledikleri, bu tutumun tarihi arka-planları, bizimle ilgili niyet ve emelleri herkesin malumudur. Bunlara, içimizdeki işbirlikçi hainlerin taşeronluk ettiği de açık seçik ortadadır. 40 yılı aşkın bir süredir, bölücü ve yıkıcı şer odaklarının ülkemizi ne gibi sıkıntılara maruz bıraktığı, FETÖ gibi ihanet şebekelerinin kimin yararına çalıştığı, güzelim Anadolu insanımızın dini hassasiyetlerini nasıl suistimal edip birlik ve beraberliğimize kastettiği de ortadadır. 15 Temmuz ihanet ve işgal kalkışmasının bize yeniden hatırlattığı en önemli hakikat, devlet ve millet bütünlüğümüzü korumak ve kollamak olduğudur. Milletimiz tarihten aldığı dersler ve ‘Anadolu İrfanı’ olarak adlandıracağımız bilinçle bütün tuzakların ve ihanetlerin üstesinden gelecektir, tüm oyunları bozacaktır” şeklinde konuştu.