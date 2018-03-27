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Selçuk Ural 6 Nisan'da konser verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 23:25 | Son Güncelleme

Selçuk Ural 6 Nisan'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - Şişli Belediyesi, nisan ayının ilk haftasında Selçuk Ural konseri ile iki tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak.

Ünlü yorumcu Ural, 6 Nisan'da saat 20.00'de Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Ural konserde, 1970'lerden bugüne sevilen şarkılarını yorumlayacak.

Şişli Belediyesi Çalışanları Tiyatro Topluluğu'nun "Kadının Kurdu" isimli oyunu 4 Nisan'da saat 20.00'de sahnelenecek. Oyun Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Çocuk oyunu "Ceviz İle Karınca Dost Olunca" ise 1 Nisan'da saat 13.00'de Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde sahneye konulacak.

Etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk konser Selçuk Ural Şişli Belediyesi tiyatro

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