Selçuk Ural 6 Nisan'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - Şişli Belediyesi, nisan ayının ilk haftasında Selçuk Ural konseri ile iki tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak.
Ünlü yorumcu Ural, 6 Nisan'da saat 20.00'de Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Ural konserde, 1970'lerden bugüne sevilen şarkılarını yorumlayacak.
Şişli Belediyesi Çalışanları Tiyatro Topluluğu'nun "Kadının Kurdu" isimli oyunu 4 Nisan'da saat 20.00'de sahnelenecek. Oyun Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.
Çocuk oyunu "Ceviz İle Karınca Dost Olunca" ise 1 Nisan'da saat 13.00'de Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde sahneye konulacak.
Etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
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