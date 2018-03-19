Selçuklu Belediyesi’nin restore ettiği müzeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Çanakkale’de restore edilen 1915 Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla düzenlenen Çanakkale Zaferinin 103. yılı etkinlikleri kapsamında açıldı.

Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı kapsamında Çanakkale ve Gelibolu yarımadasında bir dizi açılış ve temel atma programları yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve çok sayıda devlet erkanının katıldığı törenler kapsamında Selçuklu Belediyesi tarafından restore edilen 1915 Hastanesinin de açılışı gerçekleştirildi. Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda yer alan Alçıtepe köyü mevkinde yer alan 1915 Hastanesi, Çanakkale Savaşlarında önemli bir yer tutuyor. Savaşın en şiddetli olduğu dönemlerde binlerce askere şifa dağıtan 1915 Hastanesi aslına uygun olarak restore edildi. Hastane bahçesinde ayrıca o dönemin canlandırıldığı figürler yapılarak gelen ziyaretçilerin, Çanakkale ruhunu özümsemeleri sağlanacak.

“Çanakkale’yi ziyaret eden binlerce misafir bu hastaneyi de ziyaret edecek”

1915 Hastanesinin açılışına katılan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Çanakkale’de çok önemli bir işin açılışını yapmak bize nasip oldu. Burası tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği bir açık hava müzesi. Bu topraklarda bir savaş olmuş ama savaşla birlikte başka şeyler de olmuş şu anda içinde bulunduğumuz alan bir sahra hastanesinin birebir maketlenmiş görüntüsü burada gerçeğe çok yakın mankenlerle bir açık hava müzesi oluşturuldu. Bu hastanemiz, Selçuklu ve Konya halkının ecdada vefasının bir göstergesidir. Bize bu imkanı veren herkese teşekkür ediyorum. Tüm dünyadan ve Türkiye’den Çanakkale’ye gelenler Selçuklu Belediyesinin emeğiyle oluşturulmuş bu açık hava hastanesinde o dönemin şartlarında askerlerimizin nasıl tedavi edildiklerini, hangi imkanlarla tedavi edildiklerini, ameliyatların nasıl yapıldığını daha doğrusu 1915 şartlarındaki döneme bir dönüş yapacaklar. Bizim için Çanakkale çok önemli. 1071’de Malazgirt’le başlayan süreç, Çanakkale ile devam etti. Bugün de Afrin ile devam ediyor. Onun için özellikle öğrencilerimize, çocuklarımıza, gençlerimize bu duyguyu kazandırmak için Çanakkale ruhunu anlatmamız gerekiyor. Bu anlamda Selçuklu Belediyesi olarak lise öğrencilerimizi günü birlik uçak seferleriyle Çanakkale’ye getirerek Konya’nın en büyük kültür organizasyonunda Selçuklu Torunlarını Ecdad ile buluşturuyoruz. İki yılda 20 bin öğrencimiz Çanakkale’yi ziyaret ettirme imkanı buldu. Bu yıl inşallah bu projemize devam edeceğiz. Çanakkale’ye bu eseri kazandırmak Selçuklu torunlarına yakışırdı. Burada maketlerin canlılığı, organizasyon,çadırlar hakikaten ziyaret edilecek çok güzel bir mekan inşa edilmiş. Türkiye’den gelenler için çok önemli bir ziyaret mekanı belki bu formatta, Türkiye’de bir ilk belki de Dünya’da ilk oldu. Alan Başkanımız İsmail Kaşdemir’e çok teşekkür ediyorum. Bu alanın tahsis edilmesinde çok önemli bir görev üstlendi. Ayrıca Özhan Eren Bey’e çok teşekkür ediyoruz çünkü bu alanın ortaya çıkarılmasında kendisinin çok büyük emeği var. İnşallah Çanakkalemiz yeni bir mekana kavuştu bunu yapmakta Selçuklu torunlarına yakışırdı bu onur bize nasip oldu Allah’a hamd ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.