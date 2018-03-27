Selçuklu Kongre Merkezine yılın yatırım ödülü

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Selçuklu Kongre Merkezi, uluslararası düzeyde kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün Oscar’ı olarak kabul edilen Ace Of M.I.C.E Awards 2018 ödülleri kapsamında Türkiye’nin en iyi yatırım ödülünü aldı. Açıldığı günden bu yana birçok etkinlik ve organizasyona ev sahipliği yapan Anadolu’nun en büyük kongre merkezi olan Selçuklu Kongre Merkezi, Konya’ya sağladığı katma değerin yanı sıra kongre ve etkinlik alanındaki başarısını ödül ile taçlandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda bu yıl 6. düzenlenen Ace Of M.I.C.E Awards 2018 uluslararası kongre, toplantı ve etkinlik ödülleri sahiplerini buldu. Toplantı ve kongre performansıyla 81 kişilik profesyonel jüriden tam not alan Selçuklu Kongre Merkezi de kategorisinde öne çıkarak kongre ve etkinlik alanında en iyi yatırım ödülünü almaya hak kazandı. Uniq İstanbul Hall da iş ve sanat camianın önemli isimlerini buluşturan ödül gecesinde Selçuklu Kongre Merkezi’nin ödülünü Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Boynueğri’nin elinden aldı. Selçuklu Kongre Merkezi’ni Konya adına yerinde ve güzel bir eser, aynı zamanda müthiş bir yatırım sözleriyle ifade eden TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Boynueğri, "Toplantı ve kongre sektörü için hepimizin beğendiği, görmeyenlerinde gördüğü anda çok çok beğeneceğini garanti edebileceğim, sektöründe örnek kabul edilebilecek dahice bir tesis olmuş. Bu yatırımı Konya gibi güzel bir ilimize kazandıran Selçuklu Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Böyle bir eseri değerlendiren ve ödüllendiren jüri üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Selçuklu Kongre Merkezi şehrimize katma değer sağlıyor"

Ödül töreninde konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mutluluğunu dile getirdi. Sahneye Selçuklu Kongre Merkezi işletmecisi Recep Altınok ve Kongre Merkezi’nin proje mimari olan Murat Tabanlıoğlu ile birlikte çıkan Başkan Altay, "Anadolu’nun kalbinde önemli bir başyapıt inşa ettik. Selçuklu Kongre Merkezi çok uzun süre üzerinde uğraştığımız ve çok emek verdiğimiz bir proje. Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’da yapılan en büyük yatırımlardan biri olan merkezimiz 28 Ekim 2017 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla açıldı. Merkezde birçok kongre ve organizasyonlara ev sahipliği yapıyor ve şehrimize katma değer sağlıyoruz. Bugün de bizim için çok önemli olan Ace Of Mice ödülleri kapsamında yılın en iyi yatırım alanında bir ödül kazandık. Böyle bir ödüle layık görülmek bizim için büyük mutluluk ve yapmış olduğumuz işlerin de ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından ödüllendirilmesi de bizim için çok önemli bir gurur kaynağı. Sizlerin de desteği ile inşallah Selçuklu Kongre Merkezi çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Sizleri Hz Mevlana’nın şehrine, Sille’ye ve Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni görmek için Konya’ya davet ediyorum" diye konuştu.