Selçuklu Kongre Merkezine yılın yatırım ödülü

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Selçuklu Kongre Merkezi, uluslararası düzeyde kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün Oscar’ı olarak kabul edilen Ace Of M.I.C.E Awards 2018 ödülleri kapsamında Türkiye’nin en iyi yatırım ödülünü aldı.

Açıldığı günden bu yana birçok etkinlik ve organizasyona ev sahipliği yapan Anadolu’nun en büyük kongre merkezi olan Selçuklu Kongre Merkezi, Konya’ya sağladığı katma değerin yanı sıra kongre ve etkinlik alanındaki başarısını ödül ile taçlandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda bu yıl 6. düzenlenen Ace Of M.I.C.E Awards 2018 uluslararası kongre, toplantı ve etkinlik ödülleri sahiplerini buldu. Toplantı ve kongre performansıyla 81 kişilik profesyonel jüriden tam not alan Selçuklu Kongre Merkezi de kategorisinde öne çıkarak kongre ve etkinlik alanında en iyi yatırım ödülünü almaya hak kazandı. Uniq İstanbul Hall da iş ve sanat camianın önemli isimlerini buluşturan ödül gecesinde Selçuklu Kongre Merkezi’nin ödülünü Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Boynueğri’nin elinden aldı.

Selçuklu Kongre Merkezi’ni Konya adına yerinde ve güzel bir eser, aynı zamanda müthiş bir yatırım sözleriyle ifade eden TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Boynueğri, "Toplantı ve kongre sektörü için hepimizin beğendiği, görmeyenlerinde gördüğü anda çok çok beğeneceğini garanti edebileceğim, sektöründe örnek kabul edilebilecek dahice bir tesis olmuş. Bu yatırımı Konya gibi güzel bir ilimize kazandıran Selçuklu Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Böyle bir eseri değerlendiren ve ödüllendiren jüri üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.