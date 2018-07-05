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Selçuklu Meydan Mezarlığı arşivlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 14:08 | Son Güncelleme

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki restorasyon ve konservasyon çalışmalarında 700 şahide ve sandukaların kitabeleri arşive kaydedildi - Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz: - "700 taşın kitabeleri okundu. Arapça metinleriyle arşivimize kaydettik. Bunların Türkçe transkripsiyonları gerçekleştirildi. Bunlardan bir kısmını levhalaştırarak mezar taşının yanında bıraktık"

MUŞ (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük İslam mezarlığı Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki restorasyon ve konservasyon çalışmalarında 700 şahide ve sandukaların kitabeleri çözümlenerek arşive kaydedildi.

Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Başkan Yardımcısı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz, yaptığı açıklamada, Ahlat'ın jeopolitik yapısı açısından önemli olduğunu söyledi.

Burasının İslam dünyasının en büyük mezarlığı olduğunu kaydeden Kulaz, şöyle konuştu:

"Kültür Bakanlığının isteğiyle 2010 yılından itibaren Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında çalışmalarımız devam etmektedir. 2011 yılından itibaren yapılan çalışmalarda yaklaşık 700 mezar taşına zemin blokajı, kilit taşı ve sağlamlaştırma yönünden müdahale ettik. Yaklaşık 70 kırık taşı son 2 yılda ayağa kaldırdık. Şu an ot temizliği, kazı ve çevre düzenlemesi gibi çalışmaların yanında kitabelerin okunması ve yayına yönelik çalışmalarımız devam ediyor."

- "700 taşın kitabeleri okundu"

Yürütülen çalışmalar ile ilgili de bilgi veren Kulaz, "700 taşın kitabeleri okundu. Arapça metinleriyle arşivimize kaydettik. Bunların Türkçe transkripsiyonları gerçekleştirildi. Bunlardan bir kısmını levhalaştırarak mezar taşının yanında bıraktık. Bu sayede mezar taşı üzerinde neler yazdığını ziyaretçilerimiz de okuyabiliyor" diye konuştu.

Kulaz, belirlenen 600 şahide ve sandukanın yüzeylerini bir tabaka halinde örten ve kitabe ile süsleme programlarını anlaşılmaz hale getiren likenlerin temizliğinin de yapıldığını vurgulayarak, "550 şahidenin çizimi yapılarak arşivlenmiştir. 25 mezar taşına bilezik taşı yapılmıştır. Öte yandan mezarlık içerisinde 110 bin metrekarelik alanda jeofizik ve jeoradar çalışması yapılmıştır." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı kazı reastorasyon

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