Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 178 oda mezar tespit edildi

Kemiklerin bir kısmını ölüm nedenlerini tespit etmek üzere Ankara'ya göndereceklerini kaydeden Karahan, şöyle dedi:

"210 bin metre karelik bu alanımızda 178 akıt tespit ettik. Yeraltı incelemelerimiz ve jeoradar taramalarımızdan sonra bunlar ortaya çıktı. Bunların 11'i DAP İdaresi ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızın iş birliğiyle restore edilerek, korumaya alındı. Şimdiye kadar 5 akıt açmış durumdayız. Akıtların gizemleri ve sırları henüz çözülebilmiş değil. Herhangi bir kitabeye ya da çok detaylı buluntulara rastlamadığımız için bunları zaman zaman kazmaya ve gün ışığına çıkartmaya çalışacağız. Orta Asya'daki Kurganların yeraltı mezarlarının Anadolu'daki devamı olarak görüyoruz ama İslami usullere dönüşmüş bir geleneğin devamıdır. Orada mezarlar belli bir düzene göre kurulurken buradaki mezarlarda İslami usullere göre defin yapılmış. Kafa tasları ve gömülüş yönleri bunu gösteriyor. Bir geleneğin devamı olarak Ahlat'ta yaşatılmış. Daha sonra da Anadolu Selçuklularında ve Osmanlı'da kümbet ve türbe şeklinde devam etmiş."