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Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kazı ve restorasyon çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 11:49 | Son Güncelleme

Kazı Başkanı YYÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Karahan: - "Mezar taşlarında Kur'an-ı Kerim'den ayetler, hadisler ve ölüye söylenebilecek öbür dünya ile ilgili bazı sözler karşımıza çıkıyor" - "Bu alanda toprak altında oldukça fazla mezar taşı var. Bakanlığımızın destekleriyle 30'unu ayağa kaldırmıştık, şartların el vermesi halinde bu sayıyı 100'e tamamlamayı düşünüyoruz"

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kazı ve restorasyon çalışması başlatıldı.

Anadolu'nun "Orhun Abideleri" olarak adlandırılan, boyları 4,5 metreye varan, üzerindeki yazı ve şekillerle her biri sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını bünyesinde barındıran tarihi mezarlıktaki kazı ve restorasyon çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının destekleriyle, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında yürütülüyor.

Prof. Dr. Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmalara 30 kişiyle başladıklarını, bu sayıyı 50'ye çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Çalışma kapsamında ilk önce mezarlığı kötü görüntüden kurtarmak için 210 dönümlük alanda ot temizliği yapmaya başladıklarını anlatan Karahan, "Ardından anlaşmış olduğumuz firmayla restorasyon çalışmasına başladık. Ağırlıklı olarak mezar taşlarının ağaya kaldırılmasına önem vereceğiz ama yeni müzeden Emir Bayındır Kümbeti'ne giden ana yolun etrafında dağılmış olarak kalan, tepelerden aşağı doğru akmış mezar taşlarını, sandukaları ve akitleri düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.

Karahan, bu yıl mezarlıktaki yıkık taşları kaldıracaklarını, üzerlerindeki likenleri temizleyeceklerini, taşların üzerindeki yazıları okuyacaklarını ve jeoradar taraması yaptıkları yerlerde kazı yapmayı planladıklarını kaydetti.

Mezarlığın kuzey batı kısmındaki çalışmalara da ağırlık vereceklerini anlatan Karahan, "Bu alanda toprak altında oldukça fazla mezar taşı var. Bakanlığımızın destekleriyle 30'unu ayağa kaldırmıştık, şartların el vermesi halinde bu sayıyı 100'e tamamlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Mezar taşları üzerinde taşı yapan usta ve mezarda yatan kişinin ismi ile güzel geometrik, bitkisel, palmet ve ejder motiflerine rastladıklarını dile getiren Karahan, şunları kaydetti:

"Mezar taşlarında Kur'an-ı Kerim'den ayetler, hadisler ve ölüye söylenebilecek öbür dünya ile ilgili bazı sözler karşımıza çıkıyor. Fakat bulunduğumuz bölgede aşağı yukarı 13. yüzyılın sonlarına doğru Ahlat civarlarında meydana gelen büyük depremde vefat eden birçok kişinin bir arada gömüldüğü bir alan var. Burada dede, torun, o günün ünlü isimlerinin de bir kaç mezarının olduğunu gördük. O da bu yıl ki çalışmalarımız arasına katıldı."

Karahan, Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki çalışmaları kasım ayına kadar sürdürmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

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Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı kazı Prof. Dr. Recai Karahan Restorasyon

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