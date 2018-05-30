Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kazı ve restorasyon çalışmaları

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kazı ve restorasyon çalışması başlatıldı.

Anadolu'nun "Orhun Abideleri" olarak adlandırılan, boyları 4,5 metreye varan, üzerindeki yazı ve şekillerle her biri sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını bünyesinde barındıran tarihi mezarlıktaki kazı ve restorasyon çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının destekleriyle, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında yürütülüyor.

Prof. Dr. Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmalara 30 kişiyle başladıklarını, bu sayıyı 50'ye çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Çalışma kapsamında ilk önce mezarlığı kötü görüntüden kurtarmak için 210 dönümlük alanda ot temizliği yapmaya başladıklarını anlatan Karahan, "Ardından anlaşmış olduğumuz firmayla restorasyon çalışmasına başladık. Ağırlıklı olarak mezar taşlarının ağaya kaldırılmasına önem vereceğiz ama yeni müzeden Emir Bayındır Kümbeti'ne giden ana yolun etrafında dağılmış olarak kalan, tepelerden aşağı doğru akmış mezar taşlarını, sandukaları ve akitleri düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.