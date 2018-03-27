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Selçuklu Meydanı çalışmasında sona gelindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 09:45 | Son Güncelleme

Pursaklar Saray Mahallesi’nde yapımı devam eden meydan çalışmasında sona gelindi.

Selçuklu Meydanı çalışmasında sona gelindi

Pursaklar Saray Mahallesi’nde yapımı devam eden meydan çalışmasında sona gelindi. Mahalledeki Selçuklu Kültür Merkezi, Dede Torun Evi, Saray Camii ve Saray Ortaokulunun da etrafında bulunduğu 3 bin metrekarelik alandaki çalışma bölgeye yeni bir siluet kazandıracak.
Ankara Pursaklar Belediyesi, Selçuklu mimari unsurlarıyla tasarlanan meydan çalışmasında büyük mesafe kat etti. Etrafında Kültür Merkezi, Dede Torun Evi, Saray Ortaokulu, Saray Yeni Camii, Sağlık Ocağı ve Atatürk Parkı bulunan Pursaklar Belediyesi Selçuklu Meydanında beton atma çalışmalarının ardından zemin kaplama işine başlandı. 3 bin metrekarelik bir alanda çalışması devam eden meydanda, kültürel etkinliklerin yapılacağı alan, oturma alanları ve meydan havuzu yer alacak. Çalışmaları yakından takip eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin yaptığı değerlendirmede şehircilikte geleneksel mimarinin önemine dikkat çekerek şu mesajları verdi:
"Bizim şehir anlayışımızda; geleneksel mimari ile tasarlanmış, taş yapılarla şekillenmiş, kültürel motiflerle bezenmiş binalar, saat kuleleri, şehir meydanları, şadırvanlar, camiler birer huzur kaynağıdır. Bu nedenle Saray Mahallemizdeki meydan çalışmamızda buna önem veriyoruz. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah kısa bir süre içinde tamamlayıp şehrimize yeni bir siluet kazandırmış olacağız."

Selçuklu Meydanı çalışmasında sona gelindi

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