Selçuklu mimarisinin eşsiz örneğine ziyaretçi akını

Yakutiye Medresesi'nin dönemin parlayan bir üniversitesi olduğunu aktaran Öz, şöyle devam etti:

Ön cephesindeki bitkisel ve geometrik motifler ve sembolik tasvirler kullanılarak denge ve simetriye önem verilen Yakutiye Medresesi'nin kapı ve minarelerinde yer alan çini süslemeler de eşsiz değere sahip.

"Medresenin taç kapısındaki hayat ağacı, pars hayvanı ve üst taraftaki tek başlı kartal motifleri insanı en çok etkileyen sanat yönleridir. Bu, yapıdaki taş işçiliğinin ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Medresede mitoloji ve kültür zenginliği var. Medresenin en dikkat çekici tarafı minaresidir. Eser yakın zamana kadar restorasyon nedeniyle kapalıydı. Medrese yakın zamana kadar uğrak noktamız değildi. Restorasyonu tamamlanan müzeyi gezi programımıza dahil ettik."

Ordu'dan gelen Sedat Efe ise Erzurum'un havasının güzel olduğunu belirterek "Daha önce Erzurum'a gelmediğim için kenti merak ediyordum. Kentte çok fazla tarihi yapı var. Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi'ni gezip gördük. Buradaki müzede sergilenen eserler çok ilginç ve daha önceden görmediğim birçok şey var. Merakla gezip inceliyoruz." ifadesini kullandı.

