“Eğitime 136 milyon TL destek” Selçuklu Belediyesi olarak eğitimin her alanında proje ürettiklerini ve eğitime ciddi bir kaynak ayırdıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bugüne kadar 9 yılda eğitime yaptığımız işlerin toplam maliyeti ise 136 milyon TL’ye ulaştı. Selçuklu Belediyesi olarak, Fatih Işıklarda 2 adet 16 derslikli okul inşası gerçekleştirdik. Bugünlerde Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi yapımı için yaklaşık 19 milyon TL bir bedelle ihale gerçekleştirdik. Yine arsası belediyemiz tarafından verilen Selçuklu Belediyesi ve Türk Anadolu Vakfıyla birlikteliğiyle ’Türk Anadolu Vakfı İmam Hatip Ortaokulu’ projesini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Sille’de okul problemini çözmek için bir hayırseverle ilkokul ve ortaokul yapmak için çaba sarf ediyoruz. Milli Eğitimimizin talebiyle Selçuklu’ya 8 ana sınıfı inşa ediyoruz. Şu anda binalar tamamlanmak üzere bahçe düzeni ve çevre düzenlemeleri, iç mekan düzenlemelerini gerçekleştiriyoruz. İnşallah 2018-2019 eğitim öğretim döneminde açılmış olacak. Bugüne kadar anaokulları için harcadığımız para 12 milyon 340 bin lira. Şu ana kadar Selçuklu’da 6 okulumuza spor salonu inşa etmiştik. Yine 6 okul için daha inşaat devam ediyor ve inşallah proje sayısı on ikiye çıkmış olacak. Üç okulumuz için de projesi tamamlandı. İmkanlar el verdiği sürece onları da yapmayı planlıyoruz. 28 okulumuzda suni çim saha yapımı tamamlandı şu anda 14 okulumuza daha suni çim saha yapacağız. Yine Milli Eğitim ve İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz bir ’Trafik Eğitim Merkezi’ projemiz var inşallah çocuklarımıza orada trafik eğitimi vermek istiyoruz. Yine Selçuklu Belediyesi 58 kütüphanesi ile Türkiye’nin en çok kütüphanesine sahip ilçe belediyesi unvanına sahip" ifadelerini kullandı.

“Selçuklu Değerler Eğitimi projesi tarihten gelen sorumluluğumuzu yansıtıyor” Tarihten gelen sorumluluğun farkında olan Selçuklu Belediyesinin değerler eğitimi projesini başlattığını hatırlatan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Sadece fiziki mekanları iyileştirmekle değil, eğitimin tüm alanında gençliğimize hizmet sunacak bir yönetim anlayışımız var. Çekilen emekler, gösterilen gayretler hiçbir zaman boşa gitmedi bunun en iyi örneği Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) oldu. Gençlerin en iyi şekilde yetişmeleri, ülkemizin geleceği adına hepimizin umutlarını yükseltmektedir. Gelecekte de bu millet her nerede olursa olsun dün Çanakkale’de, bugün Afrin’de olduğu gibi kendi adına düşen görevi büyük bir azimle yerine getirecektir" dedi.

“Öğretmenlik kutsal bir meslek”

Öğretmenlik mesleğinin, peygamberlik mesleği olduğunu ifade eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ise, “Bizler mesai ve sınır tanımadan hafta içi hafta sonu demeden evimizde, dışarıda her yerde bu mesleği icra etmeye devam ediyoruz. Yine bizler her gün her akşam mesleğimizi sağlıklı bir şekilde icra edebilmek için hazırlık yapmak durumundayız. Sürekli kendimizi geliştirmek için öğrencilerimize daha faydalı olmak adına gece gündüz demeden çalışan bir meslek gurubuyuz. Sorumluluğumuzun ne kadar ağır olduğunun bilincinde ve farkındayız. Öğretmenler toplumların bilinçlenmesinde, gelişmesinde büyük bir katkısı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim yetiştirdiğimiz nesiller vatana hizmet edecek. Yetiştirdiğimiz nesiller bu vatanı daha ileriye taşıyacaklar. Bu nedenle onların sağlıklı bir şekilde yetişmesinde sorumluklarımızın çok fazla olduğunun bilincinde olmalıyız” şeklinde konuştu

Programda, eğitimciler de belediye hizmetleri ve eğitim faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi. Programa, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Seyit Mehmet Sümer, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve teşkilat üyeleri, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.