Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçenin yönetiminde bulunan farklı meslek grupları ile kurum ve kuruluşların yer aldığı istişare toplantılarını ’Yerel Buluşmalar’ başlığı altında gerçekleştiriyor. Selçuklu Kongre Merkezinde yapılan ilk toplantı Milli Eğitimde görev alan öğretmenlerin katılımı ile başladı. Programın açılış konuşmasında söz alan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, yerel buluşmaların Selçuklu ilçesindeki çok yönlü çalışmaların değerlendirilmesinde önemli rolü olduğunu ifade ederek, “Yerel buluşmalar, ilk olarak Milli Eğitimle başlamış oluyor. Hem geleceğimizin hem de memleketimizin emaneti olan sevgili yavrularımızı okul öncesi eğitimden alıp, üniversiteden mezun olup iş hayatına hazırlayan kadrolarsınız. Geçmişte değerli büyüklerimiz olan öğretmenlerimizin bizlere çok büyük emekleri oldu ve öğretmenlerimiz bizi hayata hazırladılar. Bu hayat çizgisi farklı yerlerde bizleri değerlendirdi, bizlere farklı görevler düştü. Önemli olan bu görevlere hazır olabilmektir. Önümüzde 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarını ortaya koymuş Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu ülke gemisini geleceğe çok güvenilir bir şekilde taşımak hepimizin boynunun borcudur" şeklinde konuştu.

“Selçuklu Değerler Eğitimi projesi tarihten gelen sorumluluğumuzu yansıtıyor”

Tarihten gelen sorumluluğun farkında olan Selçuklu Belediyesinin değerler eğitimi projesini başlattığını hatırlatan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Sadece fiziki mekanları iyileştirmekle değil, eğitimin tüm alanında gençliğimize hizmet sunacak bir yönetim anlayışımız var. Çekilen emekler, gösterilen gayretler hiçbir zaman boşa gitmedi bunun en iyi örneği Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) oldu. Gençlerin en iyi şekilde yetişmeleri, ülkemizin geleceği adına hepimizin umutlarını yükseltmektedir. Gelecekte de bu millet her nerede olursa olsun dün Çanakkale’de, bugün Afrin’de olduğu gibi kendi adına düşen görevi büyük bir azimle yerine getirecektir" dedi.

“Eğitime 136 milyon TL destek”

Selçuklu Belediyesi olarak eğitimin her alanında proje ürettiklerini ve eğitime ciddi bir kaynak ayırdıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bugüne kadar 9 yılda eğitime yaptığımız işlerin toplam maliyeti ise 136 milyon TL’ye ulaştı. Selçuklu Belediyesi olarak, Fatih Işıklarda 2 adet 16 derslikli okul inşası gerçekleştirdik. Bugünlerde Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi yapımı için yaklaşık 19 milyon TL bir bedelle ihale gerçekleştirdik. Yine arsası belediyemiz tarafından verilen Selçuklu Belediyesi ve Türk Anadolu Vakfıyla birlikteliğiyle ’Türk Anadolu Vakfı İmam Hatip Ortaokulu’ projesini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Sille’de okul problemini çözmek için bir hayırseverle ilkokul ve ortaokul yapmak için çaba sarf ediyoruz. Milli Eğitimimizin talebiyle Selçuklu’ya 8 ana sınıfı inşa ediyoruz. Şu anda binalar tamamlanmak üzere bahçe düzeni ve çevre düzenlemeleri, iç mekan düzenlemelerini gerçekleştiriyoruz. İnşallah 2018-2019 eğitim öğretim döneminde açılmış olacak. Bugüne kadar anaokulları için harcadığımız para 12 milyon 340 bin lira. Şu ana kadar Selçuklu’da 6 okulumuza spor salonu inşa etmiştik. Yine 6 okul için daha inşaat devam ediyor ve inşallah proje sayısı on ikiye çıkmış olacak. Üç okulumuz için de projesi tamamlandı. İmkanlar el verdiği sürece onları da yapmayı planlıyoruz. 28 okulumuzda suni çim saha yapımı tamamlandı şu anda 14 okulumuza daha suni çim saha yapacağız. Yine Milli Eğitim ve İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz bir ’Trafik Eğitim Merkezi’ projemiz var inşallah çocuklarımıza orada trafik eğitimi vermek istiyoruz. Yine Selçuklu Belediyesi 58 kütüphanesi ile Türkiye’nin en çok kütüphanesine sahip ilçe belediyesi unvanına sahip" ifadelerini kullandı.