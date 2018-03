Selçuklu’ya 2 yeni tesis

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, sosyal tesis yatırımlarına, Bosna Hersek ve Beyhekim mahallelerine kazandıracağı yeni Mahalle Konakları ile devam ediyor.

Sosyal belediyecilik faaliyetleriyle Türkiye’de öncü olan Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçeye yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda daha önce yapımına başlanan Yazır, Kosova ve Buhara Mahalle Konaklarına ilave olarak Beyhekim ve Bosna Hersek mahallelerine kazandırılacak olan tesislerin de yapımına başlandı.

Selçuklu Belediyesi tarafından vatandaşlardan gelen talep üzerine yapımına başlanan her iki tesis de nüfusun yoğun yaşadığı Beyhekim ve Bosna Hersek mahallesinde vatandaşlar için önemli bir sosyal çekim merkezleri olacak. Mimarisiyle de mahalleye değer katacak her iki tesiste erkek ve bayanlar için aktivite merkezleri ve emekli vatandaşların da hoşça vakit geçirmesi amacıyla lokal yer alacak. Vatandaşların her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerini rahatça gerçekleştirebileceği bir yaşam alanı olacak olan Bosna Hersek Mahalle Konağı, 4706 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Zemin, birinci ve ikinci kattan oluşacak tesiste emekli lokali, etüt salonu, bay ve bayan spor salonları, giyinme kabinleri, duşlar, mescit ve fuaye alanı gibi alanlar yer alacak. Bu yıl sonunda hizmet vermesi planlanan tesis, 6 milyon 900 bin TL’ye mal olacak. Beyhekim Mahalle Konağı’da 3670 metrekare alanda zemin, birinci ve ikinci kattan oluşacak. Tesiste bay ve bayan spor salonları, giyinme kabinleri ve duşlar, emekli lokali, sahneli çok amaçlı salon, fuaye alanı, eğitmen odaları, derslikler, bay ve bayan fitnes salonları ve mescit yer alacak. Tesis 6 milyon 785 bin TL’ye mal olacak.