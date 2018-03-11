HABER

Selçuklu’ya 2 yeni tesis

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 12:01 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, sosyal tesis yatırımlarına, Bosna Hersek ve Beyhekim mahallelerine kazandıracağı yeni Mahalle Konakları ile devam ediyor.Sosyal belediyecilik faaliyetleriyle Türkiye’de öncü olan Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçeye yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor.

Selçuklu’ya 2 yeni tesis

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, sosyal tesis yatırımlarına, Bosna Hersek ve Beyhekim mahallelerine kazandıracağı yeni Mahalle Konakları ile devam ediyor.
Sosyal belediyecilik faaliyetleriyle Türkiye’de öncü olan Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçeye yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda daha önce yapımına başlanan Yazır, Kosova ve Buhara Mahalle Konaklarına ilave olarak Beyhekim ve Bosna Hersek mahallelerine kazandırılacak olan tesislerin de yapımına başlandı.
Selçuklu Belediyesi tarafından vatandaşlardan gelen talep üzerine yapımına başlanan her iki tesis de nüfusun yoğun yaşadığı Beyhekim ve Bosna Hersek mahallesinde vatandaşlar için önemli bir sosyal çekim merkezleri olacak. Mimarisiyle de mahalleye değer katacak her iki tesiste erkek ve bayanlar için aktivite merkezleri ve emekli vatandaşların da hoşça vakit geçirmesi amacıyla lokal yer alacak. Vatandaşların her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerini rahatça gerçekleştirebileceği bir yaşam alanı olacak olan Bosna Hersek Mahalle Konağı, 4706 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Zemin, birinci ve ikinci kattan oluşacak tesiste emekli lokali, etüt salonu, bay ve bayan spor salonları, giyinme kabinleri, duşlar, mescit ve fuaye alanı gibi alanlar yer alacak. Bu yıl sonunda hizmet vermesi planlanan tesis, 6 milyon 900 bin TL’ye mal olacak. Beyhekim Mahalle Konağı’da 3670 metrekare alanda zemin, birinci ve ikinci kattan oluşacak. Tesiste bay ve bayan spor salonları, giyinme kabinleri ve duşlar, emekli lokali, sahneli çok amaçlı salon, fuaye alanı, eğitmen odaları, derslikler, bay ve bayan fitnes salonları ve mescit yer alacak. Tesis 6 milyon 785 bin TL’ye mal olacak.

"Tesislerimizle binlerce insana huzur, mutluluk ve sağlık sunuyoruz"
Selçuklu’da sosyal yatırımların ilçeye değer kattığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “İlçeye kazandırdığımız mahalle konakları ile vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve sportif hayatına katkı sağlıyoruz. Selçuklu hemen hemen her mahallesinde hizmet veren sosyal merkezleriyle her yıl binlerce insana huzur, mutluluk ve sağlık sunuyor. Vatandaşlarımızın tesislerimize olan yoğun ilgisi bizleri yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor. Bu kapsamda Beyhekim ve Bosna Hersek mahallerimizde, 2 yeni tesisin daha yapımına başladık. Sosyal tesislerimizde sunduğumuz örnek ve kaliteli hizmetlere yapımına başlanan yeni tesislerde katkı sağlayacak. Mimarileriyle mahallerimize değer katacak tesislerimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Selçuklu’ya 2 yeni tesis

Selçuklu’ya 2 yeni tesis

Selçuklu’ya 2 yeni tesis

Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendiVe Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi
ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olurABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur
İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmezİlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

İstanbul'da sis hayatı felç etti! İptaller art arda geliyor

İstanbul'da sis hayatı felç etti! İptaller art arda geliyor

‘Denetimli serbestlik’le serbest kalan hırsızlık çetesi 310 bin liralık soygun yaptı

‘Denetimli serbestlik’le serbest kalan hırsızlık çetesi 310 bin liralık soygun yaptı

İlginizi Çekebilir

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması

FIRTINA-2 testi geçti! Düşmanı titretecek

FIRTINA-2 testi geçti! Düşmanı titretecek

Afrin'de sütyen içinde bomba düzeneği bulundu!

Afrin'de sütyen içinde bomba düzeneği bulundu!

Patron çıldırdı! Arabaları sokak ortasına böyle fırlattı

Patron çıldırdı! Arabaları sokak ortasına böyle fırlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sultan Ata Sporları Derneği’nden Ataç’a ziyaret

Sultan Ata Sporları Derneği’nden Ataç’a ziyaret

Kadınlardan ‘Kadına Şiddete Hayır” koşusu

Kadınlardan ‘Kadına Şiddete Hayır” koşusu

Ekinci Gümrükhan esnafıyla bir araya geldi

Ekinci Gümrükhan esnafıyla bir araya geldi

“Kınalı Eller”in lezzeti görücüye çıktı

“Kınalı Eller”in lezzeti görücüye çıktı

TGF Genel Başkanı Karaca: Borcu yoktur yazısının ertelenmesi basına nefes aldırmıştır

TGF Genel Başkanı Karaca: Borcu yoktur yazısının ertelenmesi basına nefes aldırmıştır

Uludağ’da hem kış hem bahar

Uludağ’da hem kış hem bahar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.