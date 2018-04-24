Selçuk’ta bir ilk “Marka Fest”

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve her yıl geleneksel hale getirilmesi planlanan “Marka Festivali: Kampüste İlham Veren Öyküler” adıyla gerçekleştirildi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, reklamcılık bölümünün en genç bölümlerden birisi olduğunu belirterek, 2011 yılında Halkla İlişkiler Bölümünden ayrıldığını ve 6-7 yıllık geçmişi olmasına rağmen açığı kısa sürede kapattığını ifade etti. Prof. Dr. Kalander, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Hikayeyi anlatan ve dinleyen bir bütündür”

SÜ İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman Karaçor, her markanın kendine özel hikaye galerisinin olması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Karaçor, Bir marka kendi hikayesini anlatırken rakiplerin, müşteri hikayelerine kulak vermesi gerektiğinin de altını çizdi. Hikayeyi anlatan ve dinleyenlerin bir bütün olduğunu sözlerine ekleyen Karaçor, hikayelerde hırs, nefret, aşk, mücadele, kaçış, arzu, korku gibi duyguların çok kolay işlendiğini söyleyerek herkesin iyi bir hikayenin parçası olması temennisini diledi.