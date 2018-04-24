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Selçuk’ta bir ilk “Marka Fest”

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 15:29 | Son Güncelleme

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve her yıl geleneksel hale getirilmesi planlanan “Marka Festivali: Kampüste İlham Veren Öyküler” adıyla gerçekleştirildi.Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof.

Selçuk’ta bir ilk “Marka Fest”

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve her yıl geleneksel hale getirilmesi planlanan “Marka Festivali: Kampüste İlham Veren Öyküler” adıyla gerçekleştirildi.
Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, reklamcılık bölümünün en genç bölümlerden birisi olduğunu belirterek, 2011 yılında Halkla İlişkiler Bölümünden ayrıldığını ve 6-7 yıllık geçmişi olmasına rağmen açığı kısa sürede kapattığını ifade etti. Prof. Dr. Kalander, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Hikayeyi anlatan ve dinleyen bir bütündür”
SÜ İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman Karaçor, her markanın kendine özel hikaye galerisinin olması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Karaçor, Bir marka kendi hikayesini anlatırken rakiplerin, müşteri hikayelerine kulak vermesi gerektiğinin de altını çizdi. Hikayeyi anlatan ve dinleyenlerin bir bütün olduğunu sözlerine ekleyen Karaçor, hikayelerde hırs, nefret, aşk, mücadele, kaçış, arzu, korku gibi duyguların çok kolay işlendiğini söyleyerek herkesin iyi bir hikayenin parçası olması temennisini diledi.

“Amacımız markalarla öğrencilerin bir araya gelmesi”
SÜ İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aşina Gülerarslan Özdengül, ilk başta anılarından bahsetti. Amaçlarının marka kahramanlarıyla öğrencilerin bir araya gelmesi olduğunu aktaran Özdengül, öğrencileri yetiştirmekten çok gurur duyduğunu belirtti.

“Sudan çıkmış balık gibiydik”
SÜ Reklamcılık Bölümü son sınıf öğrencisi Ozan Başaran, bölüme başladıklarında herkesin sudan çıkmış balık gibi olduğunu söyledi. O günden bugüne çok şeyin değiştiğini aktaran Başaran, kendilerinin gerçek işler için çalışacaklarını belirtti. Kendilerinin mezun olacağını kaydeden Başaran, Marka-Fest’in’de kendilerinden sonrada devam etmesi dileklerinde bulundu.
Açılış konuşmalarının ardından Firmalara teşekkür plaketi takdim edildi. Son olarak markalar sunumlarını gerçekleştirmesiyle program sona erdi. Markafest etkinliği yarın da dev markaların buluşmasıyla devam edecek. Programa İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman Karaçor, Markafest Proje Yöneticisi Doç. Dr. Aşina Gülerarslan Özdengül, Türktelekom CEO Danışmanı Yücel Bağrıaçık, Lav Genel Müdürü Tuğrul Baran, Honda Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Serdar Akman, Subway Türkiye Temsilcisi Kaan Soytürk, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Selçuk’ta bir ilk “Marka Fest”

Selçuk’ta bir ilk “Marka Fest”

Selçuk’ta bir ilk “Marka Fest”

Selçuk’ta bir ilk “Marka Fest”

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