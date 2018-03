Selçuk’ta “Kök Hücre Klinik Çalışmaları” anlatıldı

“Global hücre tedavileri pazarı yüzde 31 büyüdü”

Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Altıok, “Dünyada ve Türkiye’de kök hücre çalışmaları” hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Kök hücre tedavilerinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Ender Altıok, “Kök hücre tedavilerinde gerekli çalışmaları yapar, kendimize gerekli görevleri edinirsek bu konuda başarılı olacağız. Böylece kök hücrede sayılı ülkeler arasında yer alacağız. Konya Ovasına inşallah kök hücre tohumlarını ekip öyle gideceğimizi umuyorum” dedi. Sağlık sektöründe hücre tedavilerinin önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Altıok, global hücre tedavileri pazarında yüzde 31’lik bir büyüme gerçekleştiğini kaydetti.

“Sağlık Bakanlığı kök hücre çalışmalarını destekliyor”

Sağlık Bakanlığının kök hücre çalışmalarını desteklediğini söyleyen Prof. Dr. Altıok, “Sağlık Bakanlığı kök hücre çalışmalarıyla Türkiye’de araştırmacıların ve uygulayıcıların her yönden önünü açmak istiyor. Türkiye’nin bu alanda ilerlemesi için Dünya’nın pek çok ülkesinde zor verilen izinler çok ciddi kontroller altında Türkiye’de çok daha kolay veriliyor” diye konuştu. Avrupa’da klinik çalışmalarda İspanya’nın çok ciddi çalışmalar yaptığını söyleyen Prof. Dr. Altıok, Avrupa ülkeleri içerisinde örnek olduklarını dile getirdi. Türkiye’deki kök hücre çalışmaları anlatan Prof. Dr. Altıok, “Türkiye’de kök hücre alanında ciddi atılımlar var. Her an ciddi katkılarda bulunmamız mümkündür. Türkiye’de şu an 85 Transplantasyon Merkezi var. Aynı zamanda Türk Kök Projesi kapsamında verici sayısı 200 bini aştı. Verici sayısı bakımından Almanya’dan sonra ikinci sıradayız. Ciddi bir ilerleme var. Türkiye, Avrupa’da İspanya hariç toplamı kadar 500 hücre tedavilerine projesine onay vermiş durumundadır. Belki burada Selçuk Üniversitesi’ne bir pay çıkar” diye konuştu. İnsan doku hücresinin satılamayacağının altını çizen Prof. Dr. Altıok, sadece ulaşılabilir hale getirmek için hizmet parası alındığını belirterek, doku ve hücrenin Allah’ın insanoğluna bir hediyesi olduğunu vurguladı. Program teşekkür plaketi ve hediye takdiminin ardından sona erdi.

Düzenlenen konferansa Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ender Erdoğan, İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Abdullah Sivrikaya, Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Altıok, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.