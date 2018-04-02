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Selçuk’ta ‘Otizm Farkındalığı’ yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 14:42 | Son Güncelleme

Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü’ dolayısıyla otizmli çocuklarla birlikte tişört boyama etkinliği ve yürüyüş gerçekleştirdi.Etkinlik, tişört boyama ve otizm farkındalık ağacına otizmle ilgili görüşlerin yer verildiği yaprakların asılmasıyla başladı.

Selçuk’ta ‘Otizm Farkındalığı’ yürüyüşü

Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü’ dolayısıyla otizmli çocuklarla birlikte tişört boyama etkinliği ve yürüyüş gerçekleştirdi.
Etkinlik, tişört boyama ve otizm farkındalık ağacına otizmle ilgili görüşlerin yer verildiği yaprakların asılmasıyla başladı. Ardından, ‘Selçuk, otizmin farkında’, ‘Otizm için el ele’, ‘Otizmin farkında, onların yanındayız’, ‘Otizme tek çare eğitimdir’ gibi sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. Gökkuşağı AVM önünde başlayan yürüyüş, otizme dikkat çeken pankartlarla kampüs alanı içerisindeki caddelerde gerçekleştirildi.
MYO Müdür Yardımcısı, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Dr. Mustafa Güler, yaptığı açıklamada, bu yıl 3’üncüsünü düzenledikleri ‘Otizm Farkındalık Etkinliği’ için bir araya geldiklerini söyledi. Otizmin son yıllarda çok hızlı artış gösterdiğini, görülme sıklığının 70’te bire kadar yükseldiğini ifade eden Öğr. Gör. Dr. Güler, “Bu farklılık da 0-3 yaş döneminde yani ‘erken çocukluk dönemi’ dediğimiz bir dönemde ortaya çıkıyor. Şu anda bilinen en önemli iyileştirici yöntem de eğitim. Dolayısıyla eğitime erken başlanması, eğitim imkanlarından faydalanılması otizmde oldukça önemli bir konu. Bu konuda öğrencilerimizin, ailelerimizin, vatandaşlarımızın farkındalığını artırmak amacıyla bu tür etkinlikleri düzenliyoruz. Bu farkındalığın artarak devam etmesini ve bu etkinliklerin de üniversitemizde yaygınlaşması en büyük dileğimiz” diye konuştu.
Sağlık Hizmetleri MYO Engelli ve Rehabilitasyon Programı öğrencilerince Gökkuşağı AVM önünde düzenlenen etkinliğe, MYO Müdürü Prof. Dr. Uçkun Sait Uçan, müdür yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Mustafa Güler ve Arş. Gör. Şenay Demir, özel eğitim öğretmenleri, otizmli çocuklar ile aileleri, öğrenciler katıldı.

Selçuk’ta ‘Otizm Farkındalığı’ yürüyüşü

Selçuk’ta ‘Otizm Farkındalığı’ yürüyüşü

Selçuk’ta ‘Otizm Farkındalığı’ yürüyüşü

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