Selçuk’ta yabancı uyruklu öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatına destek

Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatına destek vermek için bir araya geldi.

TÖMER Binası önünde düzenlenen basın açıklamasına TÖMER Müdürü Prof. Dr. Ufuk Deniz Aşcı, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı. Arnavut öğrenci Flora Bushati, 71 farklı ülkeden 400’e yakın öğrencinin bir araya gelip Türkiye’ye duydukları sevgiyi göstermek istediklerini ifade etti. Yaklaşık 5 aydır Türkiye’de yaşadıklarını söyleyen Bushati, “Son günlerde dünya medyasında Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusu ile gerçekleştirdiği Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı hakkında yapılan olumsuz haberler, Türk halkını olduğu gibi bizleri de üzmektedir. Ailelerimiz bizlere ‘Orada neler oluyor?’ diye soruyor. Bizler, Zeytin Dalı Harekatı ile Türkiye’nin kendi sınırlarını koruduğunu, Afrin halkına yardımcı olduğunu, sivillere zarar vermediğini ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterdiklerini anlatıyoruz. Maalesef yurt dışındaki medya Türkiye aleyhine propaganda yapmaktadır” diye konuştu.

“Türkiye’nin haklı mücadelesini destekliyoruz”

Kazakistanlı öğrenci Sara Adenova, Türk halkının insan sevgisiyle yaklaşım gösterdiğini, yardımsever olduğunu belirterek, “Türkiye, saldırgan bir ülke değildir. Ülkedeki güzelliklere şahit olduk. Zeytin Dalı Operasyonu bir kendini savunma harekatıdır. Bizler huzur ve barış içinde eğitim görüyoruz. Türkiye’nin haklı mücadelesini destekliyoruz. Sembolik de olsa burslarımızı Mehmetçik Vakfına bağışlıyoruz. Küçük de olsa maddi desteğimizin, manevi desteğimizin yanında sözü bile edilemez. İnşallah Türkiye bu harekatı en az kayıpla bitirir. Allah Türkiye’ye ve Mehmetçiğe yardım etsin” dedi.

Açıklamanın ardından öğrenciler, Türk bayrağı ve kendi ülke bayrakları eşliğinde TÖMER binası önünden, Rektörlük binasına destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Sonrasında TÖMER Müdürü Prof. Dr. Ufuk Deniz Aşcı, öğretim üyeleri ile öğrenciler, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’i makamında ziyaret etti.

“Ülkemiz ve ordumuz adına çok duygulandım”

Rektör Prof. Dr. Şahin, öğrencilerin anlamlı davranışından dolayı kendilerine teşekkür etti. Selçuk Üniversitesi olarak YÖK’ün belirlemiş olduğu uluslararasılaşma konusunda oldukça etkin bir durumda olduklarını ifade eden Prof. Dr. Şahin, “TÖMER’de 600 öğrencimiz Türkçe eğitimi almaktadır. Kardeşlik ortamında farklı milletten öğrencilerimiz, üniversitemizde eğitim öğretim görmekteler. Ülkelerine hizmet edebilme aşkıyla öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu terörle mücadele sürecinde bizleri en iyi anlayan, takdir eden, olayları bizzat yerinde yaşayarak gören öğrencilerimiz kendi inisiyatifleriyle Afrin’deki askeri harekata destek vermek istediklerini ifade ettiler. Biz çok mutlu olduk. Ülkemiz ve ordumuz adına çok duygulandım. Kendilerine teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar” şeklinde konuştu. Rektör Prof. Dr. Şahin, konuşmasının son bölümünde yabancı uyruklu öğrencilerin bu jesti karşısında duygusal anlar yaşadı.

Ziyaretin ardından, Rektör Prof. Dr. Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. Hüseyin Kara ve Prof. Dr. Mehmet Okka, öğrencilerle Rektörlük binası önünde günün anısına fotoğraf çektirdi.