HABER

Selçuk'taki ayini İskenderiye Patriği yönetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 15:11 | Son Güncelleme

FENER Rum Patriği Bartholomeos'un misafiri olarak Türkiye'ye gelen İskenderiye Patriği II.

Selçuk'taki ayini İskenderiye Patriği yönetti

Latif SANSÜR/SELÇUK (İzmir), (DHA) - FENER Rum Patriği Bartholomeos'un misafiri olarak Türkiye'ye gelen İskenderiye Patriği II. Theodoros, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Aziz Yuhanna Bazilikası'nda (St. John) düzenlenen ayini yönetti. Bartholomeos, rahatsızlığı nedeniyle ayine katılamadı.
Aziz Yuhanna Bazilikası'nda, bugün düzenlenen ayine Yunanistan'ın Türkiye Büyükelçisi Petros Mavroidis, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras, Belçika Metropoliti Athenagoras ile İzmir, Ankara ve İstanbul'dan davetliler katıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un misafiri olarak Türkiye'ye gelen İskenderiye Patriği II. Theodoros'in yönettiği ayine metropolitler eşlik etti. 1 saati aşkın süren ayin sonrası Theodoros, katılanlara şarap ve ekmek ikram etti. Efes'te yaşayan, İsa’nın 12 havarisinden biri olan İncil yazarı Aziz Yuhanna'nın mezarının da bulunduğu Aziz Yuhanna Bazilikası'nda ayin yönetmenin kendisi için büyük onur olduğunu belirten İskenderiye Patriği II. Theodoros, Yunanca konuşma yaptı. Türkiye'de Efes ve Aziz Yuhanna'nın bazilikasında olmaktan onur duyduğunu kaydeden Thedoros, "Burada dua etmenin dinimiz için çok önemli. Bartholomeos'a buradaki ayini benim yönetmeme verdiği izin ve gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ediyorum" dedi.
İzmir Metropoliti Samaras da İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos adına İskenderiye Patriği II. Theodoros'a ayin için teşekkür ederek, iki patrikhanenin ilişkilerinin sıcak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Öte yandan Fener Rum Patriği Bartholomeos, rahatsızlığı nedeniyle ayine katılamadı.
ŞİRİNCE'YE ZİYARET
İskenderiye Patriği II. Theodoros ile beraberindekiler, Aziz Yuhanna Bazilikası'ndaki ayinden sonra Şirince'ye geçti. Şirince'deki kilisede de dua eden patrik ve beraberindekiler, daha sonra İzmir'e döndü.
İzmir Rum Ortodoks Cemaati ve İzmir Rum Kültür ve Düşünce Derneği Başkanı Yorgo Teodoridis, İskenderiye Patriği II. Theodoros'un ziyaretinin önemine ilişkin şunları söyledi:
"Halklar arasında var olan en önemli dostluk köprüsünün kültürel etkinlikler olduğunu düşünüyoruz. Türkiye, inanç turizmi alanında çok önemli bir yere sahip. Bu bağlamda yapılan ayin ve kültürel etkinlikler yurt dışında da çok ses getiriyor. Kültürümüzü ve inançlarımızı özgür bir şekilde yaşarken, ülkemizi en iyi şekilde tanıtmak bizlerin asli görevidir. Anadolu'nun kadim halklarından olan biz Rumlar, her anlamda ülkemizin barış ve dostluk elçileriyiz."

FOTOĞRAFLI

Selçuk'taki ayini İskenderiye Patriği yönettiSelçuk'taki ayini İskenderiye Patriği yönettiSelçuk'taki ayini İskenderiye Patriği yönettiSelçuk'taki ayini İskenderiye Patriği yönetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama
Masadaki sunum kriz çıkardı! Japonlar şaştı kaldıMasadaki sunum kriz çıkardı! Japonlar şaştı kaldı
Gizemli kızla ilgili tüyler ürperten sözler Gizemli kızla ilgili tüyler ürperten sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

Alişan - Buse Varol'a düğünde servet takıldı! İşte altınların değeri...

Alişan - Buse Varol'a düğünde servet takıldı! İşte altınların değeri...

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Meral Akşener, Muharrem İnce ile görüşmesini iptal etti

Meral Akşener, Muharrem İnce ile görüşmesini iptal etti

15 Temmuz gazisi Cumali İbin AK Parti milletvekili aday adaylığından istifa etti!

15 Temmuz gazisi Cumali İbin AK Parti milletvekili aday adaylığından istifa etti!

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!

Diğer Haberler
Hakkari'de çatışma! 1 uzman çavuş şehit oldu

Hakkari'de çatışma! 1 uzman çavuş şehit oldu

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

2018 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Kadir gecesi önemi nedir?

2018 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Kadir gecesi önemi nedir?

Son dakika! Yunanistan'dan skandal karar

Son dakika! Yunanistan'dan skandal karar

Eşkıya Hamido hayatını kaybetti!

Eşkıya Hamido hayatını kaybetti!

İki kardeşi evlerinden kaçırdılar!

İki kardeşi evlerinden kaçırdılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.