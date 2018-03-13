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Selçuk’tan Çanakkale’ye bisiklet turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 15:45 | Son Güncelleme

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Bisiklet Topluluğu ve Konya Barosu tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına düzenlenen bisiklet turu, Çanakkale’ye ulaşmak üzere yola çıktı.Topluluk üyesi 8 kişinin Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü önünden uğurlandığı törene Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Bisiklet Topluluğu ve Konya Barosu tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına düzenlenen bisiklet turu, Çanakkale’ye ulaşmak üzere yola çıktı.
Topluluk üyesi 8 kişinin Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü önünden uğurlandığı törene Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. Hüseyin Kara, Prof. Dr. Mehmet Okka ve Prof. Dr. Özdemir Koçak, Konya Baro Başkanı Avukat Mustafa Aladağ, Baro üyeleri ile topluluk üyeleri katıldı.
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, öğrencilerin vatan, millet, devlet ve bayrak gibi önemli değerlerle Çanakkale Savaşının 103. yılında bisikletleriyle birlikte Çanakkale’ye gidiyor olmalarından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Üniversite olarak bu tür aktivitelerin arkasında olduklarını ve desteklediklerini belirten Prof. Dr. Şahin, tarih bilincinin yakın geçmişle kıyaslandığında günümüzde çok daha iyi düzeye geldiğini söyledi. Geçmişe yönelik bu tür aktivitelerin yapılıyor olmasının anlamlı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şahin, “Çanakkale Savaşı, tarihimizdeki en önemli kırılma noktalarından birisidir. 18 Mart 1915, bizim bu topraklarda var olmamızın simgelendiği ve damgasının vurulduğu bir tarihtir. Bu vesileyle Çanakkale bilincini hep canlı tutmak lazım” ifadelerini kullandı.
Konya Baro Başkanı Avukat Mustafa Aladağ, aktivitenin Selçuk Üniversitesi ve Konya Barosu önderliğinde gerçekleştirildiğini söyledi. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’e teşekkür eden Başkan Aladağ, katılımcılara yolları açık olması temennisinde bulundu. Aladağ, “Kahramanlarımızı rahmet minnet ve şükranla yad ediyorum. Çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde Çanakkale ruhunu yaşayacağız, yaşatmaya devam ederek, yarınlara taşıyacağız” dedi.
Selçuk Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Başkanı Mustafa Şeker, 103 yıl önce her milletten insanın Çanakkale’de toplandığını söyledi. Kendilerinin de bu mantıkla yola çıktığını ifade eden Şeker, Selçuk Üniversitesi bünyesi altındaki farklı illerden gelen öğrenci ve Konya Barosundan 3 avukat ile birlikte Çanakkale’ye ulaşarak manevi duyguları yeniden yaşamayı umut ettiklerini dile getirdi. Şeker, “103 yıl önce yaşanan olayları unutmadığımızı toplumda da bu yönde izlenim bırakmak adına bisikletlerimizle, nasıl ki onlar zamanında yürüyerek gittiyse bizde bugün bisikletle gideceğiz. Bu amaçla yola çıkıyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından, Rektör Prof. Dr. Şahin, 8 bisiklet sporcusunu, arkalarından su dökerek uğurladı.

Selçuk’tan Çanakkale’ye bisiklet turu

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Selçuk’tan Çanakkale’ye bisiklet turu

Selçuk’tan Çanakkale’ye bisiklet turu
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Selçuk’tan Çanakkale’ye bisiklet turu

Selçuk’tan Çanakkale’ye bisiklet turu
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Selçuk’tan Çanakkale’ye bisiklet turu

Selçuk’tan Çanakkale’ye bisiklet turu
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Selçuk’tan Çanakkale’ye bisiklet turu

Selçuk’tan Çanakkale’ye bisiklet turu
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Selçuk’tan Çanakkale’ye bisiklet turu

Selçuk’tan Çanakkale’ye bisiklet turu
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Selçuk’tan Çanakkale’ye bisiklet turu

Selçuk’tan Çanakkale’ye bisiklet turu
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Selçuk’tan Çanakkale’ye bisiklet turu

Selçuk’tan Çanakkale’ye bisiklet turu
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