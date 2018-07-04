Selda Bağcan Harbiye'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Selda Bağcan, Denizbank Açıkhava Konserleri kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda uzun yıllar sonra sahne alan sanatçının konserine sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Bağcan, konserde aralarında "Minnet Eylemem", "Gesi Bağları", "Beni Unutma", "Çemberimde Gül Oya" ve "Uğurlar Olsun"un bulunduğu sevilen birçok eserini seslendirdi.

İki bölümden oluşan konserde Bağcan ayrıca, Türk Halk Müziğinin usta isimlerinden Neşet Ertaş'ın kaleme aldığı "Ah Yalan Dünya" ve "Neredesin Sen" parçalarını da seyircilerle birlikte söyledi.

Konserin ilk bölümünde Bağcan'a, şefliğini Osman İşmen'in üstlendiği 40 kişilik senfoni orkestrası eşlik etti.

İkinci bölümde ise daha önce çeşitli sahne projelerinde de Bağcan'la birlikte yer alan Boom Pam grubu, ünlü sanatçıyla sahne aldı.

Yaklaşık 2 saat süren konserde çok heyecanlı olduğunu dile getiren Selda Bağcan, konsere katılım gösteren herkese teşekkür etti.

