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Selde 690 kovan zarar gördü, arılar telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 10:38 | Son Güncelleme

MUŞ'ta geçen hafta yaşanan sağanak ve dolu yağışının ardından meydana gelen selde 690 kovanın zarar gördüğü, arıların da telef olduğu belirtildi.

Eser AYDIN/ MUŞ,(DHA)- MUŞ'ta geçen hafta yaşanan sağanak ve dolu yağışının ardından meydana gelen selde 690 kovanın zarar gördüğü, arıların da telef olduğu belirtildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Muş merkez ve Korkut ilçesinde 3 arıcının 690 arılı kovanının sel sularından zarar gördüğünü açıkladı. İl Müdürü Mehmet Aydın, "Yağan yağmur ve dolunun ardından İl Müdürlüğü olarak hasar tespitleri yapıldı. 690 kovan zarar görmüş ve arılar telef olmuş. Arı kovanları yanında çiftçilerin ekili buğday, arpa ve ot tarlalarında hububat sapları yere yatmış. Raporlar bakanlığa gönderildi. Tarım sigortası olan arıcıların zararı giderilecek" dedi.

Korkut ilçesinde arılı kovan sahibi Erhan Çakır, 35 kovanın sel sularından etkilendiğini, arıların boğularak telef olduğunu söyledi. Geriye kalan 35 kovandan verim alınamayacağını belirten Çakır, bu yıl bal hasadının olmayacağını devletten yardım beklediklerini söyledi.

Ordu’dan Korkut ilçesine gelen Şakir Soylu ise 560 arılı kovanının tamamının selden etkilendiğini, 250 bin lira zararının bulunduğunu belirtti.

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Selde 690 kovan zarar gördü, arılar telef olduSelde 690 kovan zarar gördü, arılar telef oldu
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