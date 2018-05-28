Selde iş yerlerini su basan esnaflar suları temizledi

KDinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU İZMİT(Kocaeli), (DHA)ocaeli'de, yağmur yağışı sırasında yaşanan taşkınlarda iş yerleri su basan esnaflar temizlik çalışmalarına devam etti. Binlerce lira zarar ettiklerini söyleyen esnaflar, önlem alınmasını istedi.

Dün, Kocaeli'de etkili olan yağmur yağışı yaşamı felç etti. Yollar sularla dolarken, alt geçitler kapandı. Zemin ve bodrum katlarda bulunan birçok ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar ve esnaflar, su baskınları nedeniyle hasar gören ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmalarını sürdürdü. Binaların bodrum katlarında bulunan sular pompalarla boşaltıldı. Su baskınlarının en fazla etkili olduğu İzmit Sanayi Sitesi'nde esnaflar, iş yerlerinde temizlik çalışması yaptı. Esnaflar binlerce lira zarar ettiklerini ifade ederek, yetkililerin alt yapı çalışmalarına önem vermesini, önlem almalarını istedi.

