Selde ölen anne ve çocukları yan yana defnedildi

Kahramanmaraş'ta dün etkili olan selde yaşamını yitiren anne ve 2 çocuğu yan yana toprağa verildi.
Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Akçakoyunlu Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın kaldırım seviyesindeki evlerinde dün sel nedeniyle dolan suda boğulan anne Fatma Uşak (40), çocukları Mevlüt (8) ve Ali Osman'ın (6) cenazeleri, yakınları tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morgundan alındı.
Anne ve çocukların cenazeleri, helallik alınması için büyükbaba ile dedelerinin evlerine getirildi. Bu sırada baygınlık geçiren ailenin yakınlarına vatandaşlar yardım etti.
Babaanne Hatice Uşak, "Bayramlıklarınız da hazırdı, yavrularım nereye bırakıp da gittiniz" diyerek ağıt yaktı.
Anne ve çocuklar için daha sonra Ulu Cami'de tören düzenlendi.
Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, baba Hasan Uşak ile yakınlarına taziyelerini iletti.
İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından anne ve çocukların cenazeleri, Şeyhadil Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.
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