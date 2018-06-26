HABER

Selden etkilenen köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 17:33 | Son Güncelleme

Kars'ın Selim ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle oluşan selde zarar gören yerlerde AFAD ekiplerince yürütülen hasar tespit çalışması devam ediyor - Evi su basan Pehlül Gül: - "Her şey bir anda oldu, evde oturuyorduk, bir anda ev, ahır, hayvanlar su içinde kaldı"

Kars'ın Selim ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle oluşan selde zarar gören bölgelerde, Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri hasar tespit çalışmasını sürdürüyor.

İlçeye bağlı Gürbüzler, Tuygun, Baykara ve Bozkuş köylerinde dün akşam saatlerine etkili olan şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle birçok ev ve ahırı su bastı. Ahırlarda bulunan çok sayıda kümes hayvanı da telef oldu.

Baykara köyünde Pehlül Gül'e ait ev, ahır ve kileri su bastı. Gül'ün ahırında bulunan 50 kümes hayvanı telef olurken büyükbaş hayvanlar ise köylüler tarafından kurtarıldı. Ev kullanılmaz hale gelirken, içi de tamamen çamurla doldu.

Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağmurun ilk başlarda hafif şekilde yağdığını, daha sonra şiddetini arttırdığını belirterek, "Her şey bir anda oldu. Ev, ahır, hayvanlar su içinde kaldı. Camı kırdık, hayvanları kurtardık. Ahırın yarısına kadar su doldu, komşuların yardımıyla hayvanlarımızı kurtardık. Ama küçükleri kurtaramadık, 50 tanesi de telef oldu. Yetkililer gelsinler görsünler, yardımlarını bekliyoruz, mağdur olduk evi kullanamıyoruz." diye konuştu.

Gül'ün komşularından Sadegül Yaşar da ilk defa böyle bir felaket yaşadıklarını dile getirerek, "Yağmurun kuvvetli olmasıyla böyle bir afet yaşadık. Ben Kars bölgesinde ilk defa böyle bir şey gördüm, böyle bir şey yaşadım." ifadesini kullandı.

Selden etkilenen köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor

- Kars'ın Selim ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle oluşan selde zarar gören yerlerde AFAD ekiplerince yürütülen hasar tespit çalışması devam ediyor - Evi su basan Pehlül Gül: - "Her şey bir anda oldu, evde oturuyorduk, bir anda ev, ahır, hayvanlar su i

1 / 7

Kars'ta 4 köyü sel vurdu

Kars'ta 4 köyü sel vurdu
2 / 7

Kars'ta 4 köyü sel vurdu

Kars'ta 4 köyü sel vurdu
3 / 7

Kars'ta 4 köyü sel vurdu

Kars'ta 4 köyü sel vurdu
4 / 7

Kars'ta 4 köyü sel vurdu

Kars'ta 4 köyü sel vurdu
5 / 7

Kars'ta 4 köyü sel vurdu

Kars'ta 4 köyü sel vurdu
6 / 7

Kars'ta 4 köyü sel vurdu

Kars'ta 4 köyü sel vurdu
7 / 7

Kars'ta 4 köyü sel vurdu

Kars'ta 4 köyü sel vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars sel Selim

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Villanın havuzunda korkunç ölüm

Villanın havuzunda korkunç ölüm

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

İBB AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı!

İBB AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Melih Gökçek'ten olay yaratacak 'İsmail Küçükkaya' yorumu

Melih Gökçek'ten olay yaratacak 'İsmail Küçükkaya' yorumu

Sandıkların yüzde yüzü açıldı! İşte YSK'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlar!

Sandıkların yüzde yüzü açıldı! İşte YSK'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.