Selden etkilenen köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor

Kars'ın Selim ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle oluşan selde zarar gören bölgelerde, Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri hasar tespit çalışmasını sürdürüyor.

İlçeye bağlı Gürbüzler, Tuygun, Baykara ve Bozkuş köylerinde dün akşam saatlerine etkili olan şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle birçok ev ve ahırı su bastı. Ahırlarda bulunan çok sayıda kümes hayvanı da telef oldu.

Baykara köyünde Pehlül Gül'e ait ev, ahır ve kileri su bastı. Gül'ün ahırında bulunan 50 kümes hayvanı telef olurken büyükbaş hayvanlar ise köylüler tarafından kurtarıldı. Ev kullanılmaz hale gelirken, içi de tamamen çamurla doldu.

Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağmurun ilk başlarda hafif şekilde yağdığını, daha sonra şiddetini arttırdığını belirterek, "Her şey bir anda oldu. Ev, ahır, hayvanlar su içinde kaldı. Camı kırdık, hayvanları kurtardık. Ahırın yarısına kadar su doldu, komşuların yardımıyla hayvanlarımızı kurtardık. Ama küçükleri kurtaramadık, 50 tanesi de telef oldu. Yetkililer gelsinler görsünler, yardımlarını bekliyoruz, mağdur olduk evi kullanamıyoruz." diye konuştu.

Gül'ün komşularından Sadegül Yaşar da ilk defa böyle bir felaket yaşadıklarını dile getirerek, "Yağmurun kuvvetli olmasıyla böyle bir afet yaşadık. Ben Kars bölgesinde ilk defa böyle bir şey gördüm, böyle bir şey yaşadım." ifadesini kullandı.