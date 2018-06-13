HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Selden etkilenenlere 1 milyon 289 bin lira yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 12:12 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, 17 gün önce meydana gelen selden etkilenen 137 işyeri ve 581 konut için 1 milyon 289 bin 100 TL yardım yapıldı.

Selden etkilenenlere 1 milyon 289 bin lira yardım

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, 17 gün önce meydana gelen selden etkilenen 137 işyeri ve 581 konut için 1 milyon 289 bin 100 TL yardım yapıldı.
Kocaeli'de 27 Mayıs tarihindeki yağmurla birlikte oluşan selde bazı ev ve işyerlerini su bastı. Yağışın ardından Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında Valilik Kriz Merkezi oluşturuldu. İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İSU ve ilçe belediyelerinin itfaiye ve vidanjörleri, iş makineleri ile ulaşımda aksamalara neden olan yollar ve su baskını yaşanan ev ve işyerlerinde çalışma yapıldı. Valilik ve Kaymakamlıklarca, Defterdarlık, Çevre ve Şehircilik ve belediyelerden temin edilen teknik personellerden oluşturulan hasar tespit komisyonları, sel ve su baskınlarının yaşandığı ev ve işyerlerinde incelemelerde bulundu. Hasar tespiti yapılarak, raporlar hazırlandı. Selden etkilenen 137 işyeri ve 581 konut belirlendi.
Mağdurlara, Başbakanlık Afet ve Acil Yardım Başkanlığı'ndan 875 bin TL, Başbakanlık Ekonomik, Sosyal ve Kültür İşleri Başkanlığı'ndan 275 bin TL, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan 102 bin TL, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından ise 37 bin 100 TL olmak üzere toplam 1 milyon 289 bin 100 TL yardım yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Selden etkilenenlere 1 milyon 289 bin lira yardımSelden etkilenenlere 1 milyon 289 bin lira yardımSelden etkilenenlere 1 milyon 289 bin lira yardımSelden etkilenenlere 1 milyon 289 bin lira yardım

PARTNERMustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!Mustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!
Dilencilikten aldıkları parayı öyle bir şeye verdiler ki...Dilencilikten aldıkları parayı öyle bir şeye verdiler ki...
Şule Çet'in son görüntüleri... Ölüme böyle gittiŞule Çet'in son görüntüleri... Ölüme böyle gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi: Bu cümle olmadı

Fatih Altaylı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi: Bu cümle olmadı

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

HDP'den muhalefete seçim teklifi!

HDP'den muhalefete seçim teklifi!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

İlginizi Çekebilir

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!

Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda servis aracı yanıyor

Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda servis aracı yanıyor

Dilencilikten aldıkları parayı öyle bir şeye verdiler ki...

Dilencilikten aldıkları parayı öyle bir şeye verdiler ki...

Şule Çet'in son görüntüleri... Ölüme böyle gitti

Şule Çet'in son görüntüleri... Ölüme böyle gitti

FETÖ'nün 'Altın Çocuğu' adliyede!

FETÖ'nün 'Altın Çocuğu' adliyede!

Son dakika! AA'nın 'Adil Öksüz' iddiasına Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt

Son dakika! AA'nın 'Adil Öksüz' iddiasına Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt

Fatih'de halk otobüsüyle minibüs çarpıştı!

Fatih'de halk otobüsüyle minibüs çarpıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.