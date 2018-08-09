Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (10)

SELE KAPILAN BİR KİŞİ KAYBOLDU
Ordu'nun İkizce ilçesinde şiddetli sağanak sonucu sel taşkınları meydana geldi. İlçede sele kapılan bir kişi kayboldu. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
Bu arada sel suları ile birlikte Karadeniz'e ulaşan tonlarca fındığı vatandaşlar sahilde toplamaya başladı. Sahilde fındık toplayan Hatice Öztürk, "Köylerde komşumuzun çok fındığı sele gitti. Bizde burdan topluyoruz, yemek için. Çerez yaparız. Allahın takdiri büyük afet oldu" dedi.
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