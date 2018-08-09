Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (11)

İKİZCE'DE HEYELAN 1 ÖLÜ
Ordu'nun İkizce ilçesinde Bayram Sekmen (56) evinin yanındaki fındık bahçesinde bulunduğu sırada heyelan meydana geldi. Sekmen, toprak altında kaldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri geldi. Yapılan çalışma sonrasında Sekmen'in cenazesi toprak altından çıkarıldı.
HEYELANDA OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Bu arada Ünye-Çaybaşı Karayolu 10'uncu kilometresinde heyelan meydana geldi. Çaybaşı istikametine seyir halinde olan Mehmet Cüni 55 RY 391 plakalı otomobil heyelan nedeniyle yolun kapalı olduğunu görünce geri döndü. Yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra otomobilin geçişi sırasında yol kenarındaki yamaçta yeni bir heyelan meydana geldi. Otomobil, yamaçtan kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle şarampole sürükledi. Büyük korku ve panik yaşayan otomobilde bulunan 1'i çocuk 5 kişi, olayı yara almadan atlattı.
Ayrıca Ünya-Çaybaşı Karayolu'nda 3 ayrı noktada daha heyelan meydana geldi. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı belirtildi.
Ünye ilçesinde ise Cüri deresinin de su seviyesi yükseldi. Bunun üzerine çevrede önlem alındı. Vatandaşlar taşkın riskine karşı uyarıldı.
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