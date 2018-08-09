HABER

Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 11:43 | Son Güncelleme

EVLERDE VE ARAÇLARDA HASAR VAR Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi Yalıköy semtindeki Cin Deresi'nin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı.

EVLERDE VE ARAÇLARDA HASAR VAR

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi Yalıköy semtindeki Cin Deresi'nin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı. Yörede su basan evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Evlerine dolan sular nedeniyle mahsurlar ise çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkabildi. Yöredeki pek çok evde hasar oluşurken, 10 aracın kısmen balçığa ve toprağa saplandığı belirtildi.

'YÜZEREK EVDEN ÇIKTIK'

Evini su basan İsmet Karakuş, "Bir anda sel suları geldi. Su birdenbire gelip, evin içine girdi. Su seviyesi bir anda benim boyumu aştı. Çocuklarımla birlikte yüzerek, evden çıktık. Komşularımız bizi çekerek, aldı. Çok mucizevi bir şekilde kurtulduk. Evimde hiçbir şeyim kalmadı. Tüm eşyalarım gitti. Artık evde kalma şansımız yok. Perişan olduk. Dün akşam komşuda kaldım, bu akşam nerede kalacağım belli değil" diye konuştu.

'TÜM EŞYALARIM GİTTİ'

Evi sular altına kalan Aysel Selamet ise "O anda evde yoktuk. Oğlum birkaç eşya kurtarmak için eve girmek istedi. Su seviyesi nerdeyse boyuna geliyordu. Eve giremedik. Evin her tarafı insan boyu su ile kaplanmıştı. Evim kullanılacak hiçbir tarafı kalmadı. Her şeyim, tüm eşyalarım gitti. Oğlum birkaç eşyalı dışarı çıkarmış; ama onlar da kullanılamayacak halde. Neyimiz varsa gitti" dedi.

Bölgede belediyeye ait iş makineleriyle ekipler, yollarda su tahliyesi ve balçık temizleme çalışması yapıldı. Toprağa saplanması sonucu hasar oluşan araçların çıkarılması için de çalışma başlatıldı.

O KÖPRÜNÜN YIKIMINA BAŞLANDI

Öte yandan Ünye ilçesi Cevizdere mevkisinde bulunan, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımın sağlandığı Cevizdere Köprüsü'nde aşırı yağış sonucu çökme meydana gelmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Samsun- Ordu yolunda, Karayolları ekiplerince teknik inceleme başlatıldı. Ekipler, onarımına başladıkları köprüdeki demir bariyerleri keserek, köprüde yıkım işlemine başladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki dere yatağında yapılacak ayağın üzerine yeni köprü inşa edilecek. Köprünün yapımı tamamlanana kadar Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanacak.

PARTNERBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldüBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sosyal medyadan Ordu tepkisi!Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sosyal medyadan Ordu tepkisi!
'Saklı cennet' Sardala Koyu'nda isyan ettiren görüntü'Saklı cennet' Sardala Koyu'nda isyan ettiren görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum

Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sosyal medyadan Ordu tepkisi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sosyal medyadan Ordu tepkisi!

'Saklı cennet' Sardala Koyu'nda isyan ettiren görüntü

'Saklı cennet' Sardala Koyu'nda isyan ettiren görüntü

Kurban Bayramı tarihi 2018: Kurban Bayramı hangi gün, ne zaman? Bayram kaç gün?

Kurban Bayramı tarihi 2018: Kurban Bayramı hangi gün, ne zaman? Bayram kaç gün?

Doktora dehşeti yaşattılar! 'Elinde bıçakla üzerime oturdu'

Doktora dehşeti yaşattılar! 'Elinde bıçakla üzerime oturdu'

Hasan Cemal'den kendisine 'aptal' diyen Ortaylı'ya cevap!

Hasan Cemal'den kendisine 'aptal' diyen Ortaylı'ya cevap!

Lideri öğretmen olan bahis çetesi, muhtara bile bayilik vermiş!

Lideri öğretmen olan bahis çetesi, muhtara bile bayilik vermiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.